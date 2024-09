Knappes Unterliegen für SV Eidinghausen-Werste II gegen SV Hausberge

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 08.09.2024 13.00 Uhr

Austragungsort: Bad Oeynhausen

Wettbewerb: Kreisliga A Minden

Spieltag: 6

Spielbericht: SV Eidinghausen-Werste II gegen SV Hausberge 1:2 (0:2)

Bad Oeynhausen. Mit 2:1 setzen sich die Hausberger am Sonntag knapp gegen die Gastgeber des SV Eidinghausen-Werste II durch. Schiedsrichter Andre Pulter (Minden) hat gut zu tun. Alles in Allem sechs Karten verteilt der Unparteiische in dieser hitzigen Partie.

Nach lediglich 17 Minuten erzielt Torger Funke den ersten Treffer und bringt die Gastgeber ins Schwitzen. Das zweite Tor folgt noch vor dem Pausentee in Spielminute 34: Diesmal setzt Luca Spier die Kugel ins Netz.

Beide Teams wechseln in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Riad Ajeti wird eingesetzt für Henry Vossah und Denis Qosa für Ali Abdallah. Auf der Gastseite räumen Richard Althoff für Marcel Sperlich und Torger Funke für Frederick Scholten den Platz. Für die Hausherren lohnt sich die Aktion.

Der Eidinghausener Mannschaft eröffnet sich in der Nachspielzeit eine letzte Gelegenheit, den Anschluss zu finden. Dietrich Holzer kann in der ersten Minute der Nachspielzeit mit Erfolg abschließen und dem Verein noch zu einem Treffer verhelfen (91). Die Eidinghausener rutschen auf Platz 13 ab.

Tore fallen keine mehr. In Spielminute 95 handelt sich der SV Hausberge noch eine Gelbe Karte ein.

Die Aufstellungen: SV Eidinghausen-Werste II - SV Hausberge

SV Eidinghausen-Werste II: Marcel Buller (8), Mohamad Saaid (6), Henry Kannenberg (22), Phillip Möhlmann (3), Esmael Assahnini (20), Ali Abdallah (11), Mohammed Khalife (5), Hisham Abdallah (9), Henry Vossah (18), Pa-Lamin Fatty (14), Ivan Kulan (19)

SV Hausberge: Lenn Ole Kühme (8), Luca Spier (6), Rick Hünhold (11), Lasse Gutowski (3), Andre Bartel (18), Richard Althoff (5), Pattrick Wolff (9), Mika Vornheder (13), Torger Funke (15), Patrick Dreier (4), Jannik Thomae (1)

Schiedsrichter: Andre Pulter (Minden)

Assistent: Smail Selmanovic

Assistent: Konstantin Litau



Themenseite: Kreisliga A Minden

Die Inhalte dieses Berichts wurden automatisch auf der Basis von DFB-Daten zusammengestellt.