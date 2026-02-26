Knapper Vorsprung für FC Monheim, Bergisch Born winkt Platz eins

Bergisch Born II kann an Genclerbirligi vorbeiziehen. – Foto: Andreas Bornewasser

Genclerbirligi Opladen und der SSV Bergisch Born II erkämpften sich nach langer Zeit mal ein zartes Polster auf das restliche Feld. Der Opladener Tabellenführer wird dies am kommenden Wochenende nicht weiter ausbauen können, das Team von Abdullah Tüfekci hat spielfrei. So ergibt sich für den punktgleichen SSV natürlich die Möglichkeit für das nächste Ausrufezeichen. Es geht nämlich gegen den TuS Quettingen, der sich auf Platz fünf aktuell immer noch Hoffnungen auf den Aufstieg machen darf, so aber auf Distanz gehalten werden könnte. Der SC Ayyildiz Remscheid hofft nach der Pleite im Topspiel auf Wiedergutmachung gegen den BV Bergisch Neukirchen.

In Gruppe 1 ist die Tabellensituation weniger klar. Der 1. FC Monheim II könnte zwar seine Tabellenführung mit einem Sieg gegen Ayyildiz Remscheid II weiter behaupten. Gelingt dies aber nicht, könnten gleich vier Teams vorbeiziehen. Unter anderem hoffen der VfB Marathon Remscheid und VfB Langenfeld auf einen Dreier nach jüngeren Pleiten.