Allgemeines

Knapper Vorsprung für FC Monheim, Bergisch Born winkt Platz eins

Kreisliga A Remscheid-Solingen: Das zu Rückrundenbeginn eng gestaffelte Feld der Spitzenteams hat sich zumindest in Gruppe 2 merklich gelichtet. In Gruppe 1 hängt dem 1. FC Monheim II wiederum ein Verfolgerquartett im Nacken.

von Markus Becker · Heute, 22:00 Uhr
Bergisch Born II kann an Genclerbirligi vorbeiziehen.
Bergisch Born II kann an Genclerbirligi vorbeiziehen. – Foto: Andreas Bornewasser

Kreisliga A1 Rem-Sol
Kreisliga A2 Rem-Sol
Dabringh. TV
SC 08 R'wald
SC Ayyildiz

Genclerbirligi Opladen und der SSV Bergisch Born II erkämpften sich nach langer Zeit mal ein zartes Polster auf das restliche Feld. Der Opladener Tabellenführer wird dies am kommenden Wochenende nicht weiter ausbauen können, das Team von Abdullah Tüfekci hat spielfrei. So ergibt sich für den punktgleichen SSV natürlich die Möglichkeit für das nächste Ausrufezeichen. Es geht nämlich gegen den TuS Quettingen, der sich auf Platz fünf aktuell immer noch Hoffnungen auf den Aufstieg machen darf, so aber auf Distanz gehalten werden könnte. Der SC Ayyildiz Remscheid hofft nach der Pleite im Topspiel auf Wiedergutmachung gegen den BV Bergisch Neukirchen.

In Gruppe 1 ist die Tabellensituation weniger klar. Der 1. FC Monheim II könnte zwar seine Tabellenführung mit einem Sieg gegen Ayyildiz Remscheid II weiter behaupten. Gelingt dies aber nicht, könnten gleich vier Teams vorbeiziehen. Unter anderem hoffen der VfB Marathon Remscheid und VfB Langenfeld auf einen Dreier nach jüngeren Pleiten.

______________

So läuft der 21. Spieltag der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 1

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg II
VfB 06 Langenfeld
VfB 06 LangenfeldVfB Langenf.
15:00

So., 01.03.2026, 11:45 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim II
SC Ayyildiz Remscheid
SC Ayyildiz RemscheidSC Ayyildiz II
11:45

So., 01.03.2026, 13:00 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03 II
1. FC Sport-Ring Solingen
1. FC Sport-Ring SolingenSR Solingen
13:00

So., 01.03.2026, 16:00 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen II
Inter Monheim
Inter MonheimInter Mon.
16:00

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
VfB Marathon Remscheid
VfB Marathon RemscheidVfB Marathon
Dersimspor Solingen
Dersimspor SolingenDersimspor
15:00

So., 01.03.2026, 13:00 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath II
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born III
13:00

Das ist der nächste Spieltag

22. Spieltag
08.03.26 SSV Bergisch Born III - 1. Spvg. Solingen Wald 03 II
08.03.26 SC Ayyildiz Remscheid II - SC Germania Reusrath II
08.03.26 VfB Marathon Remscheid - TSV Solingen II
08.03.26 Dersimspor Solingen - SV Solingen 08/10 II
08.03.26 1. FC Sport-Ring Solingen - Inter Monheim
08.03.26 GSV Langenfeld - 1. FC Monheim II

So läuft der 21. Spieltag der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 2

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
SSV Dhünn
SSV DhünnSSV Dhünn
TG Hilgen
TG HilgenTG Hilgen
15:00

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr
GSV Langenfeld
GSV LangenfeldGSV Langenf. II
Dabringhauser TV
Dabringhauser TVDabringh. TV
15:30

So., 01.03.2026, 12:30 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born II
TuS Quettingen
TuS QuettingenQuettingen
12:30live

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr
BV Bergisch Neukirchen
BV Bergisch NeukirchenBV Bergisch
SC Ayyildiz Remscheid
SC Ayyildiz RemscheidSC Ayyildiz
15:30

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
Hastener TV
Hastener TVHastener TV
TuRa Remscheid-Süd
TuRa Remscheid-SüdTuRa Rem-Süd
15:00

So., 01.03.2026, 15:15 Uhr
SSV Lützenkirchen
SSV LützenkirchenLützenkir.
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W II
15:15

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
Türkiyemspor Remscheid
Türkiyemspor RemscheidTürkiyemspor
SC Leichlingen
SC LeichlingenLeichlingen
15:00

So., 01.03.2026, 15:15 Uhr
SC 08 Radevormwald
SC 08 RadevormwaldSC 08 R'wald
TS Struck
TS StruckTS Struck
15:15

So., 01.03.2026, 13:00 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath II
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born III
13:00

So geht es weiter

22. Spieltag
06.03.26 TuRa Remscheid-Süd - SSV Lützenkirchen
08.03.26 SC Ayyildiz Remscheid - Hastener TV
08.03.26 Genclerbirligi Opladen - Türkiyemspor Remscheid
08.03.26 Dabringhauser TV - SSV Bergisch Born II
08.03.26 TG Hilgen - GSV Langenfeld II
08.03.26 TS Struck - SSV Dhünn
08.03.26 TuS Quettingen - BV Bergisch Neukirchen
08.03.26 SC Leichlingen - SV 09/35 Wermelskirchen II

