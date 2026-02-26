Knapper Vorsprung für FC Monheim, Bergisch Born winkt Platz eins

Genclerbirligi Opladen und der SSV Bergisch Born II erkämpften sich nach langer Zeit mal ein zartes Polster auf das restliche Feld. Der Opladener Tabellenführer wird dies am kommenden Wochenende nicht weiter ausbauen können, das Team von Abdullah Tüfekci hat spielfrei. So ergibt sich für den punktgleichen SSV natürlich die Möglichkeit für das nächste Ausrufezeichen. Es geht nämlich gegen den TuS Quettingen, der sich auf Platz fünf aktuell immer noch Hoffnungen auf den Aufstieg machen darf, so aber auf Distanz gehalten werden könnte. Der SC Ayyildiz Remscheid hofft nach der Pleite im Topspiel auf Wiedergutmachung gegen den BV Bergisch Neukirchen.
In Gruppe 1 ist die Tabellensituation weniger klar. Der 1. FC Monheim II könnte zwar seine Tabellenführung mit einem Sieg gegen Ayyildiz Remscheid II weiter behaupten. Gelingt dies aber nicht, könnten gleich vier Teams vorbeiziehen. Unter anderem hoffen der VfB Marathon Remscheid und VfB Langenfeld auf einen Dreier nach jüngeren Pleiten.
22. Spieltag
08.03.26 SSV Bergisch Born III - 1. Spvg. Solingen Wald 03 II
08.03.26 SC Ayyildiz Remscheid II - SC Germania Reusrath II
08.03.26 VfB Marathon Remscheid - TSV Solingen II
08.03.26 Dersimspor Solingen - SV Solingen 08/10 II
08.03.26 1. FC Sport-Ring Solingen - Inter Monheim
08.03.26 GSV Langenfeld - 1. FC Monheim II
22. Spieltag
06.03.26 TuRa Remscheid-Süd - SSV Lützenkirchen
08.03.26 SC Ayyildiz Remscheid - Hastener TV
08.03.26 Genclerbirligi Opladen - Türkiyemspor Remscheid
08.03.26 Dabringhauser TV - SSV Bergisch Born II
08.03.26 TG Hilgen - GSV Langenfeld II
08.03.26 TS Struck - SSV Dhünn
08.03.26 TuS Quettingen - BV Bergisch Neukirchen
08.03.26 SC Leichlingen - SV 09/35 Wermelskirchen II
