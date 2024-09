Knapper FCN Heimsieg gegen Bernstadt

In einem engen Spiel bezwang der FC Neenstetten im Lokalderby den TSV Bernstadt am Ende etwas glücklich mit 2:1.

In den ersten fünf Minuten hatte schon jede Mannschaft eine gute Abschlussmöglichkeit, jeweils wurde der Ball knapp übers Tor gesetzt. In der 8. Minute scheiterte Jannik Leibing mit einer guten Freistoßmöglichkeit am Gästekeeper. Mitte der ersten Halbzeit bestimmte der FCN das Spiel, kam auch gut vors Tor, allerdings nicht zum Abschluss, weil mehrmals bei einer Hereingabe die Box unzureichend besetzt war. Wie aus heiterem Himmel dann das 0:1 mit einer Eckballverlängerung per Kopf (30.). Der FCN reagierte aber umgehend: Tobias Bierbaum mit einem Ballgewinn im Mittelfeld und klugem Pass auf Sebastian Häge, der mit platziertem Flachschuss ins lange Eck den Ausgleich besorgte (34.). Vor der Halbzeit dann auch noch die verdiente Führung durch Yannik Oswald, der einen Lattenabpraller nach abgefälschtem Leibing-Freistoß per Kopf im Tor unterbrachte (40.).