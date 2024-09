Knapper 1:0-Sieg: Türkspor Augsburg gewinnt spannendes Bezirksderby

Ein spannendes Aufeinandertreffen in Augsburg am 10. Spieltag der Bayernliga Süd, endete mit einem knappen 1:0 für die Hausherren. Türkspor Trainer Ajet Abazi war froh über den knappen Erfolg: "Das war kein leichtes Spiel für uns." Die Partie begann fulminant, als Jeton Abazi bereits in der 10. Spielminute die Führung für Türkspor hätte erzielen können. Im Eins-gegen-Eins scheiterte er jedoch an Keeper Fabian Eutingen, der die Situation souverän klärte. Kurz darauf auf der anderen Seite die Riesenchance für den TSV: Sami Achir köpfte aus kurzer Distanz, doch die Kugel konnte durch Keeper Batuhan Tepe in höchster Not noch von der Linie gekratzt werden.