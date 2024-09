Knappe Niederlage gegen SC Freiburg

Die U17-NLZ-Mannschaft des 1. FC Saarbrücken hat dem favorisierten SC Freiburg am Sonntag bis in die Schlussminute Paroli geboten. Am Ende war man über die 1:2 (0:1)-Niederlage sogar etwas enttäuscht, weil man so nah an einem Punktgewinn dran war.

"Wir sind unglaublich stolz über diese Entwicklung, so dass wir nun nach einer Niederlage gegen den SC Freiburg sogar etwas enttäuscht waren, weil mehr drin war", sagte FCS-U17-Trainer Joscha Klauck nach der 1:2 (0:1)-Pleite vom Sonntag. "Man kennt ihre gute Schulung, sie haben die besseren Einzelspieler, hatten auch mehr Ballbesitz, aber so, wie wir dagegen gehalten haben, wäre ein Punktgewin verdient gewesen. Den ersten Treffer kurz vor der Pause machen sie nach einer Ecke, das ist dann immer ein unglücklicher Zeitpunkt", fuhr er fort. Kimi Baur war es, der in der zweiten Minute der Nachspielzeit traf und die Ansprache in der Pause beeinflusste. Das FCS-Team kam mutig aus der Kabine, erzielte durch Temesgen Teadel den Ausgleich (56.) und hatte eine Riesenchance, um in Führung gehen zu können. Doch ein weiterer Eckball, den Yanik Boos in der 76. Minute zum 1:2 verwandelte, besiegelte die FCS-Niederlage. "Wir waren in vier Spielen bislang ebenbürtig, haben eine Begegnung gewonnen und ein Mal die Punkte geteilt, wir hatten nur gegen Hoffenheim Probleme, die mit der stärksten Mannschaft da waren. Jetzt haben gegen Elversberg vier Nationalspieler gefehlt, da gewinnen sie dann lediglich mit 3:2, es hängt auch davon aq, wen die Gegner dabei haben. Aber ich denke schon, dass wir die Liga von Beginn an angenommen haben und das trotz der Niederlage nun auch von der Leistung her bestätigt haben", schloß Klauck. Am kommenden Sonntag steht jetzt das Derby bei der SV Elversberg auf dem Spielplan, die Begegnung wird um 13 Uhr im Ellenfeld-Stadion in Neunkirchen ausgetagen.