Knappe Heimniederlage

In einem spannenden und interessanten Duell gegen den Tabellenersten aus Werlte verlor unsere 1. Fußballherren mit 2:3 in der 90. Spielminute.

Dennoch kassierten wir in der 90. Minute das unglückliche 2:3, sodass wir am Ende nach einer guten Leistung gegen den Tabellenersten mit leeren Händen dastehen.

Nichtsdestotrotz wollen wir an diese Leistung anknüpfen und freuen uns auf den SV Listrup, gegen den wir bereits am Do., 24.10. um 20 Uhr in Dalum spielen.

Kommt vorbei und unterstützt weiterhin unsere 1. Fußballherren!