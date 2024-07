Knappe Duelle im Toto-Pokal

Die erste Runde des Toto-Pokals im Kreis Zugspitze Ost ist gespielt. Das ist passiert.

Vier Landkreis-Teams sind in der ersten Runde des Toto-Pokals ausgeschieden. Die SG Waakirchen/Schaftlach unterlag in Gelting, Irschenberg siegte deutlich gegen Wall. Spannend war es zwischen dem FC Hausham und dem SV Bayrischzell, wo sich der Kreisklassen-Absteiger knapp durchsetzte. Auch zwischen Wörnsmühl und Türkspor Hausham war es lange eng.

Gruppe 5

Die SG Waakirchen/Schaftlach ist beim SV Gelting ausgeschieden, als letztes verbleibendes Landkreis-Team empfängt der TSV Weyarn am kommenden Mittwoch den TSV Wolfratshausen.

SV Gelting – Waakirchen/Schaftlach 4:3 (3:2) Tore: 1:0/2:0/3:0 Huber (5./8./19.), 3:1/3:2 Goldhofer (24./47), 4:2 Wenus (68.), 4:3 Krüger (77.).

„Wir haben die Anfangsphase komplett verschlafen und Gelting förmlich zum Toreschießen eingeladen. Torwart Maxi Pfister konnte noch vier Hundertprozentige parieren. Danach hatten wir das Spiel optisch im Griff. Das entscheidende Tor fiel leider aus stark abseitsverdächtiger Position, sonst wäre das Spiel gekippt“, sagte der neue SG-Trainer Klaus Fahrner nach der 3:4-Niederlage in Gelting. Nach einem schnellen 0:3-Rückstand hatte Andreas Goldhofer die Gäste per Doppelpack herangebracht. Nach dem 4:2 kam nur noch der Anschlusstreffer von Sebastian Krüger.

Gruppe 6

Der TSV Hartpenning ist wie berichtet durch ein 3:0 bei den Sportfreunden Föching in die zweite Runde eingezogen und trifft dort auf den TSV Otterfing. Zudem besiegte der TSV Irschenberg den SC Wall mit 3:0 und ist nun beim SV Arget zu Gast.

SF Föching – TSV Hartpenning⇥0:3 (0:0) Tore: 0:1 Sanftl (56.), 0:2/0:3 Noderer (77./88.).

Der TSV Hartpenning hat das Auftaktmatch im diesjährigen Toto-Pokal für sich entschieden. Der TSV gewann in der ersten Runde der Gruppe 6 im Bereich Zugspitze Ost das Derby bei den Sportfreunden Föching mit 3:0. Nach einer torlosen ersten Hälfte trafen Johannes Sanftl nach einem Steilpass und Johannes Noderer (2) für die Hartpenninger. „Wir haben insgesamt mehr fürs Spiel getan, uns aber nach der Pause durch eigene Fehler zwei Gegentore gefangen. Das Ergebnis ist um ein Tor zu hoch ausgefallen. Trotz der Niederlage bin ich mit der Einstellung und der Leistung meiner Jungs ganz zufrieden. Wir haben gezeigt, dass wir mit einer guten A-Klassen-Mannschaft mithalten können“, berichtete SF-Trainer Werner Klinke. „Wir konnten unsere Chancen in der ersten Hälfte nicht nutzen, haben dann nach der Pause vor Druck ausgeübt und es besser gemacht. Am Ende war es ein nie gefährdeter Sieg“, sagt TSV-Trainer Wacco Schmid.

TSV Irschenberg – SC Wall 3:0 (2:0) Tore: 1:0 Gruber (15.), 2:0 Futschek (33.), 3:0 Moser (85.).

Letztlich deutlich hat der TSV Irschenberg den SC Wall geschlagen. Tobias Gruber und Markus Futschek sorgten für die 2:0-Pausenführung, den Schlusspunkt setzte Stefan Moser. „In der ersten Halbzeit haben wir tollen Fußball gespielt. Dann sind wir allerdings schwächer geworden und haben Wall etwas rankommen lassen. Insgesamt war es aber ein verdienter Sieg“, berichtete TSV-Abteilungsleiter Lorenz Juffinger. „Wir haben am Anfang zwei Riesenchancen ausgelassen und die erste Halbzeit verschlafen, der Sieg für Irschenberg war verdient, wenn auch vielleicht um ein Tor zu hoch“, resümierte SC-Trainer Michael Niederlöhner.

Gruppe 7

Drei Landkreis-Teams stehen in der nächsten Runde. Durch den 2:1-Sieg in Hausham ist der SV Bayrischzell kommende Woche beim 1. FC Weidach zu Gast. Der TSV Schliersee empfängt die DJK Darching.

FC Hausham – SV Bayrischzell 1:2 (0:1) Tore: 0:1 Nopper (10.), 1:1 Ahmadi (75.), 1:2 Simmerl (90./FE).

Bayrischzell war beim FC Hausham zu Beginn spielbestimmend und ging durch einen Treffer von Markus Nopper in Führung. Durch unnötige Fehler ließ der SV die Hausherren wieder ins Spiel kommen. So glich Ajmal Ahmadi nach 70 Minuten aus. „Durch Kampf und Willen haben wir das Spiel doch noch für uns entschieden“, sagte SV-Trainer Gerry Wimmer. Martin Simmerl verwandelte in der 90. Minute einen Strafstoß zum 2:1-Endstand. „Es war ein hart umkämpftes Spiel, das wir nach der Pause dominiert haben. Der zwischenzeitliche Ausgleich war auch verdient“, berichtete FC-Sprecher Paul Both.

Gruppe 8

Spannend ging es zwischen Wörnsmühl und Türkspor Hausham zu. Am Ende setzte sich der SC durch und empfängt in der nächsten Runde die SG Baiernrain/Dietramszell. Zudem reist der TuS Holzkirchen zu den Sportfreunden Fischbachau.

SC Wörnsmühl – Türkspor Hausham 3:2 (2:2) Tore: 1:0 J. Fichtner (12.), 1:1 Aksoy (14.), 2:1 M. Fichtner (26.), 2:2 Aksoy (45.), 3:2 Eckersberger (61./FE).

Nach einer torreichen ersten Halbzeit stand es zwischen dem SC Wörnsmühl und Türkspor Hausham 2:2. Johannes und Matthias Fichtner hatten die Hausherren jeweils in Front geschossen, Ferhat Aksoy beide Male ausgeglichen. Den Siegtreffer markierte Stefan Eckersberger vom Elfmeterpunkt. „Wir waren trotz der häufigen Unterzahl gut im Spiel und hatten noch Chancen zum Ausgleich. Wörnsmühl hat verdient gewonnen, weil sie drei Tore aus Standards gemacht haben und einfach disziplinierter waren“, sagte Türkspor-Coach Stephan Loof. „Es war ein ausgeglichenes Spiel. Nach der Pause hatten wir viele Chancen, haben aber einen Elfmeter gebraucht, um in Führung zu gehen. Diese geriet dann nicht mehr ernsthaft in Gefahr“, sagte SC-Sprecher Marc Doll.

Thomas Spiesl