Knaller in Bottrop: Rhenania verliert sechs Leistungsträger an Fortuna

Für den SV Fortuna Bottrop 1932 startet am kommenden Sonntag die neue Spielzeit in der Bezirksliga, Gruppe 6, vor dem Auftaktspiel gegen TuSEM Essen konnte die Fortuna nun sechs Neuverpflichtungen vermelden: Mit Top-Stürmer Niklas Wenderdel, Lennart Dickmann, Ben Maarten Jansen, Hannes Ostgathe, Luca Fischer und Jan Larisch konnten gleich sechs Akteure von Lokalkontrahent Rhenania Bottrop losgeeist werden. Die genannten Spieler hatten allesamt großen Anteil am Landesliga-Aufstieg der Rhenania in der Vorsaison, nun gehen sie für die Fortuna wieder in der Bezirksliga an den Start.

Am gestrigen Dienstag vermeldete die Fortuna aus Bottrop in einer Pressemitteilung auf der vereinseigenen Homepage die überraschenden Zugänge von Lokalrivale Rhenania Hinsbeck. Für die Fortuna ein echter Transfercoup, schließlich gehörten nahezu alle sechs Neuverpflichtungen zum Stammaufgebot der Landesliga-Aufstiegsmannschaft im Vorjahr, aufgrund von Ungereimtheiten bei der Rhenania kam es nun allerdings zur kurzfristigen Wechselentscheidung der Akteure.

Allen voran die Verpflichtung von Top-Torjäger Niklas Wenderdel dürfte eine große Bereicherung für die Bottroper Fortuna sein, schließlich hatte der 24-jährige Torschützenkönig der abgelaufenen Bezirksliga-Spielzeit mit sage und schreibe 52 Treffen in 33 Ligaeinsätzen riesigen Anteil am Aufstieg der Rhenania. Und auch Ben Maarten Jansen (13 Tore), Luca Fischer (16 Tore) und Hannes Ostgathe (19 Tore) haben ihre Torjäger-Qualitäten in der vergangenen Spielzeit unter Beweis gestellt.

Wie aus der Pressemitteilung der Fortuna hervorgeht, habe sich der Verein zwar kurzfristig, aber durchaus bedacht für die Verpflichtungen der sechs Akteure entschieden: „Der SV Fortuna verpflichtet kurz vor Saisonbeginn sechs Spieler! Unverhoffte Gegebenheiten erforderten schnelle und durchdachte Entscheidungen. Vorstand und sportliche Leitung haben in Absprache mit dem Trainerteam diese Maßnahme gemeinsam getroffen, um die 1. Mannschaft und den Verein bestmöglich zu stärken“, heißt es in besagter Mitteilung. Demnach liege die Priorität der Verantwortlichen der Fortuna nach wie vor auf der Entwicklung der eigenen „Rheinbachschmiede“, dennoch seien die Verpflichtungen als „nachhaltige Entscheidung“ mit Blick auf die sportliche Zukunft des Vereins zielführend gewesen.

Rhenania erwartet Derby-Kracher zum Auftakt

Während die Bottroper Fortuna nun unmittelbar vor dem Saisonstart gegen TuSEM Essen am Sonntag personell aufgerüstet hat, steht Lokalkontrahent Rhenania folglich vor einer schweren Aufgabe. Es ist nur schwer vorstellbar, dass die Rhenania den kurzfristigen Massenabgang adäquat ersetzen kann, bevor es am kommenden Samstagabend ins Derby mit Stadtrivale VfB Bottrop geht. Die neue Aufgabe als Aufsteiger in einer stark besetzten Landesliga, Gruppe 2 dürfte ohnehin groß genug sein.