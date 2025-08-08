Wie geht es bei Rhenania Bottrop weiter? – Foto: David Zimmer

Wenderdel schon weg? Große Fragezeichen um Rhenania Bottrop Nur wenige Tage vor dem Pflichtspielauftakt von Rhenania Bottrop scheint es hinter den Kulissen zu krachen. Vier Stammspieler sind bereits weg, gleiches gilt offenbar nun auch für Top-Torjäger Niklas Wenderdel.

Es geht um ausstehende Siegprämien und auch ein dadurch wohl zerrüttetes Verhältnis zwischen einigen Spielern und dem Verein. In einem am Donnerstag (7. August) veröffentlichten Artikel der WAZ wurde über die Abgänge der Stammspieler Ben Jansen, Jan Larisch, Luca Fischer und Hannes Ostgathe berichtet.

Tormaschine Niklas Wenderdel (52 Tore in der Vorsaison) fehlte noch in der Auflistung, doch der 24-Jährige gehörte schon nicht mehr dem Aufgebot des Kaders vom Testspiel am vergangenen Samstag (2. August) gegen die DJK Adler Union Frintrop an. Die neueste Entwicklung: Wenderdel wurde mit offenem Ziel als Abgang auf FuPa hinterlegt. An und für sich können dies auch unter anderem Fans des Vereins auf der Website hinterlegen. Doch der Name und das Profil der Person, die den Eintrag vornahm, ist der FuPa-Redaktion bekannt und deutet darauf hin, dass es sich um keine Fehlinformation handeln dürfte.

Unveränderte Stellungnahme Auf Nachfrage beim Trainerteam bat man diese Redaktion, sich an den Vereinsvorstand zu wenden. Die dort ansässige Vorsitzende, Natascha Koßek, wiederholte infolgedessen das schon in der WAZ zitierte Statement. Dort heißt es unter anderem: "In den vergangenen Tagen kam es im Zusammenhang mit internen Abstimmungen innerhalb des Vereins zu einer kurzfristig notwendig gewordenen Priorisierung. Im Sinne der Fairness haben wir uns dabei auf eine temporäre, für alle Spieler einheitliche Regelung verständigt."