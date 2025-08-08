Wenderdel schon weg? Große Fragezeichen um Rhenania Bottrop

Es geht um ausstehende Siegprämien und auch ein dadurch wohl zerrüttetes Verhältnis zwischen einigen Spielern und dem Verein. In einem am Donnerstag (7. August) veröffentlichten Artikel der WAZ wurde über die Abgänge der Stammspieler Ben Jansen, Jan Larisch, Luca Fischer und Hannes Ostgathe berichtet.
Tormaschine Niklas Wenderdel (52 Tore in der Vorsaison) fehlte noch in der Auflistung, doch der 24-Jährige gehörte schon nicht mehr dem Aufgebot des Kaders vom Testspiel am vergangenen Samstag (2. August) gegen die DJK Adler Union Frintrop an.
Die neueste Entwicklung: Wenderdel wurde mit offenem Ziel als Abgang auf FuPa hinterlegt. An und für sich können dies auch unter anderem Fans des Vereins auf der Website hinterlegen. Doch der Name und das Profil der Person, die den Eintrag vornahm, ist der FuPa-Redaktion bekannt und deutet darauf hin, dass es sich um keine Fehlinformation handeln dürfte.
Auf Nachfrage beim Trainerteam bat man diese Redaktion, sich an den Vereinsvorstand zu wenden. Die dort ansässige Vorsitzende, Natascha Koßek, wiederholte infolgedessen das schon in der WAZ zitierte Statement. Dort heißt es unter anderem: "In den vergangenen Tagen kam es im Zusammenhang mit internen Abstimmungen innerhalb des Vereins zu einer kurzfristig notwendig gewordenen Priorisierung. Im Sinne der Fairness haben wir uns dabei auf eine temporäre, für alle Spieler einheitliche Regelung verständigt."
Im Bezug auf den Abgang der vier Spieler: "Leider kam es in Einzelfällen zu unterschiedlichen Auffassungen über die Kommunikation und Abwicklung, was bedauerlicherweise zum vorläufigen Abschied einiger Spieler geführt hat. Wir respektieren die Entscheidung der betroffenen Spieler, bedauern jedoch, dass es zu dieser Entwicklung gekommen ist."
Noch einmal auf den Fall Wenderdel angesprochen, erwiderte Koßek: "Die FuPa-Profile sind privat geführt. Auf vorgenommene Änderungen haben wir in diese Richtung keinen Einfluss."
Von Vereinsseite wird also noch etwas Spielraum gelassen, ein Dementi klingt in jedem Fall aber anders. Womöglich gibt der Kader im Kreispokalspiel gegen den 1. FC Hirschkamp Auskunft über die noch undurchsichtige Personallage. Klar ist: Ein Abgang von Wenderdel wäre rein sportlich wohl nicht gleichwertig zu ersetzen.