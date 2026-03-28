Knall mit Ansage bei Zürcher Erstliga-Gegner

USV Eschen/Mauren: Michele Polverino hat genug. Beim in den letzten Wochen bereits für erhebliche Schlagzeilen sorgenden Erstligisten Eschen/Mauren (wir berichteten) kommt es nun doch zu einem sofortigen Trainerwechsel. Der Trainerstaff um Michele Polverino ist zurückgetreten. Damit übernimmt der bereits für die kommende Saison angekündigte Patrick Winkler vorzeitig beim Tabellenzwölften der Gruppe 3. Aufgrund der Länderspielpause sind die Liechtensteiner erst am Mittwoch, 1. April, wieder im Einsatz. Dann wartet mit Wettswil-Bonstetten allerdings ein dicker Brocken.

SR Delémont: Hushi für Sirufo. Nach der 2:3-Niederlage gegen Courtételle hat der Promotion-League-Absteiger SR Delémont Trainer Anthony Sirufo entlassen. Sein Nachfolger ist Lulzim Hushi (er war zuletzt bei Bassecourt tätig), ein alter Bekannter, der das Fanionteam der Jurassier bereits vor rund zehn Jahren betreute. In Gruppe 2, die vom U21-Team der Grasshoppers angeführt wird, liegt Delémont aktuell auf dem zweitletzten Platz und kämpft erneut gegen den Abstieg.