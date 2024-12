Klus Bedachungen kleidet die Vierte ein

Das traditionsreiche Handwerksunternehmen ist am Hundesand in Laxten zuhause und hat sich über all die Jahre einen hervorragenden Ruf als Dachspezialist in der ganzen Region erarbeitet. Daneben bildet Klus Bedachungen auch Klempnerleistungen aller Art ab. Über 40 Mitarbeiter prägen den Betrieb dabei durch ihren täglichen Einsatz, ihre professionelle Arbeit und ein großes persönliches Engagement. Und das große Team sucht weiterhin Verstärkung - nicht nur auf dem Bau, sondern auch im Büro! Schaut doch mal rein 👉🏼 https://klus-dachdecker.de/karriere/