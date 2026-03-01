Klosterhardt und Sterkrade im Gleichschritt, auch RWE II siegreich

Klosterhardt hat die Nase vor Dostlukspor Bottrop. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Weil die direkte Konkurrenz allesamt dreifach punktete, ist der SV Burgaltendorf der Verlierer des Spieltags. Schon am Freitagabend reichte es nur zu einem Zähler gegen SuS Haarzopf. Rot-Weiss Essen zieht damit tabellarisch für den Moment erstmal vorbei. Der Aufsteiger blieb nach dem 3:0-Sieg gegen die Spvgg Sterkrade-Nord weiter auf Kurs. Das Spitzenduo um die die DJK Arminia Klosterhardt und SpVgg Sterkrade 06/07 musste jeweils zwischenzeitlich zittern, blieb schlussendlich aber doch siegreich.

Burgaltendorf begann beherzt, konnte aus vielversprechenden Möglichkeiten jedoch keinen Profit schlagen. Jonas Rölver traf nur Aluminium (5.), Caspar Schelewksi zielte knapp am Gehäuse vorbei (7.), woraufhin Jason-Lee Gerhardt gleich zwei Mal am Pfosten scheiterte (19.). Im weiteren Spielverlauf konnte Haarzopf wieder ruhe in die Partie bringen. Die ganz großen Tormöglichkeiten aus der Anfangsphase gab es auf beiden Seiten eine Weile nicht mehr. Mit Fortschreiten der zweiten Hälfte hatte Haarzopf sich etwas Oberwasser erspielt und ging dadurch spät in Führung. Nach Eckball von Maximilian Härtel brachte Timo Brandt das Spielgerät per Kopf zu seinem ersten Saisontreffer über die Linie (88.). Siegtorschütze wurde er damit aber nicht, da Rölver fast postwendend für den SVB ausglich (90. +1). So mussten sich beide Seiten nach einer turbulenten Schlussphase mit einem Punkt zufriedenstellen.

Es war ein hartes Stück Arbeit für Kloserhardt, schlussendlich behauptete sich der Tabellenführer dann aber doch. Hamza Velic trat dabei nicht nur als Torschütze (28.), sondern auch als Vorlagengeber für Jan-Niklas Pia (41.) in Erscheinung. Zwischenzeitlich kam Dostlukspor durch Khaled Al-Kadi auf Augenhöhe (34.), ging in der Endabrechnung aber doch leer aus. Klosterhardt bewahrt somit die Tabellenführung, dicht gefolgt von Sterkrade.

Den ersten Stich setzten die Hattingern, nachdem Malte Eckert einen Nachschuss im Tor der Gäste versenkte (29.). Vor dem Hintergrund, dass Klosterhardt zuvor schon drei Punkte einfahren konnte, war 06/07 gefordert. Ein Doppelschlag brachten den erhofften Ertrag. Damian Vergara Schlootz lenkte zunächst eine Flanke technisch anspruchsvoll ins Tor (56.). Moritz Anderheide feuerte nach einem Eckball das Spielgerät unter das Tordach (59.). Der kurze Aufwind reichte Sterkrade für drei Punkte, wodurch Klostehardt weiter in Schlagdistanz bleibt.

Sportfreunde Niederwenigern II – SpVgg Sterkrade 06/07 1:2

Sportfreunde Niederwenigern II: Jan-Philipp Vonk, Luca Jürgen Margref, Sebastian Schnell, Marius Beyer (78. Henrik Eggemann), Malte Eckert, Sebastian Axt (83. Malte Honisch), Lutz Dahlhaus, Marcel Schräer, Noah Seyer (70. Tom Mianecki) (82. Niklas Niggemeyer), Justin Barke, Jan Adolphs (61. Leon Welticke) - Trainer: Lars Diefenthal

SpVgg Sterkrade 06/07: Thomas Bach, Finn Müller (64. Ian Kohlgruber), Lukas Geers, Mats Müller, Joel Bayram, Robin Papert (60. Joshua Eberth), Moritz Anderheide (83. Said Aljumaa), Sverre Müller, Jannik Hoppe (68. Enver Ünal), Damian Vergara Schlootz (87. Nicolas Strömann), Aaron Langen - Trainer: Lars Mühlbauer

Schiedsrichter: Marvin Dominik Szlapa (Remscheid) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Malte Eckert (29.), 1:1 Damian Vergara Schlootz (56.), 1:2 Moritz Anderheide (59.)

Zwei Mal ging der VSV in Führung. Kurz vor der Halbzeitpause drehte Naoufal Nouri mit dem 2:1-Treffer die Partie zugunsten der Gäste (34.). Auf den Ausgleich von Lennart Dickmann (58.) fanden die Gäste mit Edis-Cem Yilmaz (58.). die richtige Antwort. In der Schlussphase drehte aber die Fortuna noch einmal auf und zog die Partie mit drei unbeantworteten Toren. Niklas Wenderdel traf doppelt (76., 89.) und scheint allmählich in besser in Fahrt zu kommen.

Fortuna Bottrop – Vogelheimer SV 5:3

Fortuna Bottrop: Philip Pusch, Marcel Hegemann (72. Robin Nordmann), Hussein Solh, Luca Fischer (72. Thilo Grollmann), Jan Larisch, Stefan Pitkowski (84. Danny Schrödl), Ben Maarten Jansen, Hannes Ostgathe (84. Kevin Michalik), Lennart Dickmann, Lennart Jablonski, Niklas Wenderdel (90. Tom Wojtusch) - Trainer: Sebastian Stempel

Vogelheimer SV: Leon Gonzales Montes, Yannik Schümberg, Marc Nickel, Deniz Senol (85. Fouad Zaitouni), David Dottai, Obiora Uzukwu, Enes Yilmaz, Domagoj Zovko (46. Emre Kilav), Mika Luis Pfundner (69. Glory Samuel Kamamona), Edis-Cem Yilmaz (74. Schafik Fraitat), Naoufal Nouri - Trainer: Carsten Isenberg

Schiedsrichter: Ferhat-Emre Calik (Krefeld) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Lennart Dickmann (1.), 1:1 Edis-Cem Yilmaz (3.), 1:2 Naoufal Nouri (34.), 2:2 Lennart Dickmann (58.), 2:3 Edis-Cem Yilmaz (58.), 3:3 Niklas Wenderdel (76.), 4:3 Hussein Solh (85.), 5:3 Niklas Wenderdel (89.)

Frohnhausen hält sich weiter im erweiterten Feld der Aufstiegskandidaten. Dabei sah es nach dem Führungstreffer von Anthony Annan (11.) zunächst gar nicht danach aus. Frohnhausen musste im zweiten Durchgang Comeback-Qualitäten beweisen und kam mit dem Anschluss durch Prince Chigamezu Igbozuruike (57.) schon einmal in die richtige Spur. Der Platzverweis von Ugochukwu Akubuike (78.) spielte dem VfB dann umso mehr in die Karten. Mit einem späten Doppelschlag entführte Frohnhausen schlussendlich drei Punkte aus dem Liricher Käfig. DJK Arminia Lirich 1920 – VfB Frohnhausen 1:3

DJK Arminia Lirich 1920: Jonas Hartmann, Ben Pribbernow, Albin Alimusaj, Mehriz Fezzani, Manuel Augenstein, Anthony Annan, Tim Danel (82. Yahia El-Haouari), Daniel Enudi, Leroi Donovan Ndjiago, Andre Peters, Ugochukwu Akubuike - Trainer: Jens Szopinski - Co-Trainer: Torsten Nienhaus - Co-Trainer: Gerald Nana Osei Siebert

VfB Frohnhausen: Kerem-Ali Temur, Dasilva Mavinga Matondo (70. Taraba Carsten Kagnassim), Milad Mansoori (84. Issa Issa), Daniel Kalala (24. Ilyas Khazaz), Florian Usein, Canel Ucan, Essowavana Gbegouni, Mohamed Said, Samir Laskowski (90. Rida Hallak), Prince Chigamezu Igbozuruike, Kevin Zamkiewicz (57. Issa Adnan Said) - Co-Trainer: Yassine Oulhaji-Temsamani - Trainer: Chamdin Said

Schiedsrichter: Marcel Barten - Zuschauer: 140

Tore: 1:0 Anthony Annan (11.), 1:1 Prince Chigamezu Igbozuruike (57.), 1:2 Samir Laskowski (86.), 1:3 Mohamed Said (90.+5)

Gelb-Rot: Ugochukwu Akubuike (78./DJK Arminia Lirich 1920/Wdhl. Foulspiel)

Es wird allmählich düster um Blau-Gelb Überruhr. TuSEM war an diesem Nachmittag nämlich schlichtweg mindestens eine Nummer zu groß. Schon nach der ersten Hälfte fing sich der FC das halbe Dutzend, woraufhin die Blutung auch nicht gestoppt werden konnte. Mit derartigen Auftritten wird Überruhr schon frühzeitig für die Kreisliga planen können. FC Blau-Gelb Überruhr – TuSEM Essen 1926 0:11

FC Blau-Gelb Überruhr: Julian Frings, Selmir Hanici, Noel Tautges, Abbas Ahmed, Yoshitaka Myojin, Alexandru-Gabi Gheorghe, Bilal Gökyesil, Draoui Nour-Edine, Faithful Gold-Toluhi, Jumaru Nishikawa, Ryota Nomura - Trainer: Sascha Tautges

TuSEM Essen 1926: Lukas Killmann, Fabian Riesener, Nico David Erbslöh (71. Florian Pawelzik), Sergej Stahl, Rico Zölzer, Lukas Paulun, Jan Guthoff, Philipp Alexander Glahn (58. Modou Jaiteh), Fabio Herrmann (58. Nadyar Khaled), Rico Frederik Hoffmann (58. Bastian Helms), Felix Herzinger (67. Frederick Gipper) - Trainer: Lucas Bründermann

Schiedsrichter: Ersoy Caglar - Zuschauer: 40

Tore: 0:1 Rico Zölzer (11.), 0:2 Sergej Stahl (13.), 0:3 Sergej Stahl (23.), 0:4 Philipp Alexander Glahn (39.), 0:5 Fabio Herrmann (43.), 0:6 Lukas Paulun (44.), 0:7 Sergej Stahl (65.), 0:8 Modou Jaiteh (73.), 0:9 Modou Jaiteh (81.), 0:10 Sergej Stahl (86.), 0:11 Rico Zölzer (88.)

Die frühe Drei-Tore-Führung sollte nicht reichen, da Steele sich im zweiten Durchgang zurück ins Spiel kämpfte. Thoma Bubullima (62.), Fabian Handke (75.) und Dominik Bongartz (80.) brachten die SpVgg wieder auf Augenhöhe. Auf der anderen Seite schien Tolga Yigit die Mühen zunichte zu machen (86.). Doch Tatsuro Sakamoto (90.+4) stellte immerhin einen Punkt im Kellerduell sicher. SpVgg Steele – Fatihspor Essen 2001 4:4

SpVgg Steele: Dominik Langenberg, Dominic Hörstgen, Leon Tüns, Bastian Lübeck (72. Deven Liebetrau), Dominik Bongartz, Lirim Imeri, Maurice Jednicki, Dominik Faber (46. Thoma Bubullima), Erol Hermann (46. Tatsuro Sakamoto), Asiato-Shouda Sanganaza (88. Benedict Uwa Davis-West), Luis Richard (68. Fabian Handke) - Trainer: Dirk Möllensiep

Fatihspor Essen 2001: Akin Karakoyun, Orhan Dombayci, Ali Imran Toy (82. Cihan Aksakal), Serhat Yirmibes, Tolga Yigit (88. Sami Essa Suleiman), Samed Fidan (68. Mounir Till Asrih), Baki Caki (72. Can Tunctürk), Oktay Cinar, Ayman Mallih, Kaan Kazim Karakus (64. Callistus Chima Ojukwu) - Trainer: Adem Durmus

Schiedsrichter: Niclas Hülsmann - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Tolga Yigit (6.), 0:2 Tolga Yigit (31.), 0:3 Kaan Kazim Karakus (36.), 1:3 Thoma Bubullima (62.), 2:3 Fabian Handke (75.), 3:3 Dominik Bongartz (80.), 3:4 Tolga Yigit (86.), 4:4 Tatsuro Sakamoto (90.+4)

Wie das Spitzenduo gibt sich auch RWE II keine Blöße. Mehmet Demirci löste zunächst den Knoten für das Team von Marcel Lorenz (33.). Im zweiten Durchgang legte Joel Bema (72.) für die Gäste nach. Anders als im Hinspiel ließ RWE diesmal nichts anbrennen und sorgte durch Orcun Mengenli (90.+5) auch noch für die Entscheidung. Spvgg Sterkrade-Nord – Rot-Weiss Essen II 0:3

Spvgg Sterkrade-Nord: Nico Nowoczin, Michael Kunze, Julian Marquardt (79. Lukas Kallweit), Malte Simon Benninghoff, Jason Michael Schiewer, Nico Spickermann (60. Ezekiel Oluwa Pelumi Adebisi), Nick Perenz, Celil Kuzu, Danny Perenz (77. Thuto Schneider), Elias Rams, Justin Beckmann (60. Oguzhan Mirac Cengiz) - Trainer: Oguzhan Cuhaci

Rot-Weiss Essen II: Malte Brüning, Mirco Konarkowski (66. Randy-Tamufor Atanga-Akwen), Hamid Kuka, Burak Bahadir, Marvin Paulsen, Kevin Grund, Marcel Faber, Mehmet Demirci (80. Timo Dargel), Orcun Mengenli, Joel Bema (90. Jan-Luca Geurtz) - Trainer: Stefan Lorenz

Schiedsrichter: Thorsten Dreier (Duisburg) - Zuschauer: 174

Tore: 0:1 Mehmet Demirci (33.), 0:2 Joel Bema (72.), 0:3 Orcun Mengenli (90.+5)

Königshardt lebt tabellarisch weiter gefährlich. Dabei durften die Spotfreunde nach dem Führungstreffer durch Tristan Müller (68.) auf den ersehnten Befreiungsschlag hoffen, doch der HSV meldete sich in der Schlussphase durch Tobias Köfler (82.) zurück. Der Aufsteiger hält den Vorsprung zu einem direkten Konkurrenten somit weiter aufrecht. Königshardt wartet immer noch auf den ersten Sieg im neuen Jahr. Heisinger SV – Sportfreunde Königshardt 1:1

Heisinger SV: Julian Robert, Erhan Azatoglu, Minwook Oh, Nik Leiler, Marvin Prellwitz, Semih Cimen (61. Julian Bluni), Steffen Köfler (81. Lukas Gerrits), Lein Frehmann (74. Philipp Reichardt), Tobias Köfler, Jonas Lippeck, Jan-Lukas Lippeck (61. Merlin Kirsten) (74. Merlin Kirsten) - Trainer: Slavko Franjic - spielender Co-Trainer: Philipp Reichardt

Sportfreunde Königshardt: Alexander Krobok, Nico Nachtigall, Dennis Schlenski (84. Finn Busian), Mathias Grgic, Felix Knappmann, Laurenz Hübinger (87. Berkay Akay), Denis Karic, Silas Baffour, Muris Kesko (69. Simon Palmen), Maurice Gardey (76. Sven Ebbe Süsselbeck), Tristan Joel Müller (92. Luka Gunjevic) - Trainer: Kenan Hodzic

Schiedsrichter: Mustafa Güney - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Tristan Joel Müller (68.), 1:1 Tobias Köfler (82.)

So geht es weiter

22. Spieltag

06.03.26 VfB Frohnhausen - FC Blau-Gelb Überruhr

08.03.26 Sportfreunde Niederwenigern II - Sportfreunde Königshardt

08.03.26 SV Burgaltendorf - DJK Arminia Lirich 1920

08.03.26 Fatihspor Essen 2001 - Spvgg Sterkrade-Nord

08.03.26 Vogelheimer SV - SuS Haarzopf

08.03.26 Heisinger SV - Rot-Weiss Essen II

08.03.26 DJK Arminia Klosterhardt - Fortuna Bottrop

08.03.26 SpVgg Sterkrade 06/07 - Dostlukspor Bottrop

08.03.26 TuSEM Essen 1926 - SpVgg Steele

