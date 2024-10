Kloppenheimer Leidenszeit ist beendet Platz seit Sommer in Nutzung +++ Oberbürgermeister übergibt Kunstrasen an TVK und SV Hajduk +++ Jugendarbeit erhält Auftrieb

Kloppenheim. Bereits seit Sommer in Nutzung, ist in Kloppenheim nun der Kunstrasenplatz offiziell eröffnet worden. Neben dem TV Kloppenheim wird der Platz auch vom SV Hajduk Wiesbaden genutzt. Oberbürgermeister und Sportdezernent Gert-Uwe Mende übergab die 1,35 Millionen teure Sportanlage und Ballspenden an die beiden Vereine, ebenso waren Kreisfußballwart Jürgen Brose und Kloppenheims Ortsvorsteher Fredrik Goletz vor Ort.