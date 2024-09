Durchsetzungsstark: Manuel Kraus (rechts) besiegte mit dem SV Klingsmoos den TSV Burgheim (Luca Manhart) mit 3:0. – Foto: Daniel Worsch

Klingsmoos ringt Burgheim nieder Die Mösler besiegen den Aufsteiger mit 3:0 +++ Der BC Aichach rutscht immer weiter ab +++ Die Sportfreunde Friedberg bescheren Spitzenreiter Joshofen die erste Saisonniederlage +++ Rennertshofen gelingt gegen Inchenhofen eine Überraschung Verlinkte Inhalte KL Ost TSV Rain II FC Affing TSV Pöttmes BC Aichach + 12 weitere

Der FC Rennertshofen hat in der Kreisliga Ost einen überraschenden 1:0-Erfolg gegen den TSV Inchenhofen gefeiert. Der SV Klingsmoos besiegte den TSV Burgheim mit 3:0. Die Sportfreunde Friedberg konnten gegen die „Torfabrik“ Joshofen-Bergheim bestehen und brachten dem Tabellenführer die erste Saisonniederlage bei. Der TSV Friedberg bleibt nach der fünften Niederlage im sechsten Saisonspiel das Schlusslicht. Jeweils nur einen Punkt gab es für Aichach, Affing, Adelzhausen und Oberbernbach.

Die Partie war zunächst recht zerfahren, ohne klare Möglichkeiten auf beiden Seiten. Erst nach einer halben Stunde wurden die Aktionen zielstrebiger und der SVK ging in Führung, als Alexander Kappler nach einer zu kurzen Abwehr wenige Meter vor dem Gehäuse zum Abschluss kam und hart neben den rechten Pfosten traf (40.). Nach 43 Minuten erreichte eine Hereingabe von Vollnhals keinen Mitspieler, doch wenig später traf er mit einem schönen Volleyschuss aus der Drehung zur 2:0-Pausenführung unter die Latte (45.+2). Im zweiten Abschnitt tat sich 20 Minuten lang wieder wenig, ehe der TSV den Druck erhöhte. In der 63. Minute klärte die heimische Abwehr im letzten Moment gegen Manhart noch vor der Linie, kurz darauf ging ein Schuss von Rechenauer über den Querbalken (68.). Die beste Chance zum Anschlusstreffer bot sich erneut Manhart mit einem Foulelfmeter, doch SVK-Keeper Matthias Hudler parierte reaktionsschnell (71.). Ein Schuss des eingewechselten Marcel Girbinger wurde noch zu Ecke abgewehrt (75.), doch mit dieser traf Spieltrainer Kranner dann unter Mithilfe von Keeper Seitz zum 3:0 (76.). In der Schlussphase bot sich den Möslern sogar noch die Chance zu einem weiteren Treffer, nachdem Vollnhals durchgebrochen war und nur durch ein Foul gestoppt werden konnte. Beim Strafstoß scheiterte aber auch Markus Daferner an Torhüter Seitz (82.). (sie) Lokalsport NR

Schiedsrichter: Lukas Lindemeir (Affing) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Alexander Kappler (40.), 2:0 Benedikt Vollnhals (45.+2), 3:0 Johannes Kranner (76.)

Besondere Vorkommnisse: Luca Manhart (TSV Burgheim) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Matthias Hudler (71.). Markus Daferner (SV Klingsmoos) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Dominik Seitz (82.).

Leon Fischer vom BC Aichach legte sich den Ball zum Elfmeter zurecht. Er traf zum zwischenzeitlichen 2:1 gegen den FC Affing. – Foto: Adrian Goldberg

In der ersten Spielhälfte bekamen die Gastgeber drei Freistöße zugesprochen. Den dritten Freistoß nutzten sie in der 29. Minute aus: Timo Jaskolka traf zum 1:0. Die Freude währte nicht lange, da kurze Zeit später Marco Buchner zum 1:1 ausglich. Die Gastgeber konnten sich erst nach 60 Minuten durch einen Strafstoß von Leon Fischer wieder an die Spitze bringen. Kurz vor Ende machte jedoch Nino Kindermann dem Aichacher Sieg einen Strich durch die Rechnung und glich in der 77. Minute zum 2:2 aus. BCA-Trainer Markus Kurzhals fasste die Partie zusammen: „Das heutige Spiel war eine deutliche Leistungssteigerung zu den letzten Spielen und genau das, was wir wollten. In Summe war das ein gutes Spiel mit Feuer drin. Wir waren jedes Mal in Führung und bekamen immer wieder einen rein, was einfach ärgerlich war.“ FCA-Trainer Tobias Jorsch sagte zum vermeintlichen Spitzenspiel: „Man merkt auf jeden Fall, dass beide Mannschaften in der ersten Halbzeit sehr vorsichtig waren. Niemand wollte sich Fehler erlauben. In Halbzeit zwei waren wir viel besser drin als Aichach, hatten viele nicht verwertete Torchancen. Hätte der Schiedsrichter nicht abgepfiffen hätten wir noch das 3:2 machen können, das sollte aber einfach nicht sein.“ (joj) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Balduin Fischer-Stabauer (Neuburg) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Timo Jaskolka (29.), 1:1 Marco Buchner (34.), 2:1 Leon Fischer (60. Foulelfmeter), 2:2 Nino Kindermann (77.)

Bereits nach vier Minuten lag der Ball im FCR-Tor. Wegen einer Abseitsstellung von Marco Bergmair, zählte der Treffer aber nicht. Nach einem Musterangriff in der zehnten Minute, kam TSV-Stürmer Matteo Michel zum Abschluss und traf den linken Außenpfosten. Für den ersten Abschluss des FCR sorgte Simon Pickhard, doch sein Schuss aus 25 Metern ging übers Tor. Immer wenn die Gäste schnell und direkt nach vorne spielten, wurde es bei den Mannen um den starken Co-Trainer David Pickhard brenzlig. Aber bereits in dieser Phase des Spiels wurde deutlich, dass sich alle FCR´ler kämpferisch sehr stark präsentierten und mit körperbetontem Spiel den TSV immer wieder ausbremsen konnten. Als bereits die Nachspielzeit in der ersten Halbzeit lief, schlug der FCR zu. David Pickhard brachte eine Freistoßflanke von links in den Strafraum, die Thomas Krämer per Kopf zur Führung nutzte. Nach dem Seitenwechsel verflachte das Spiel etwas. Dies änderte sich, als der schnelle und stark aufspielende Denis Giess in der 55. Minute in den Gästestrafraum eindrang und von einem Abwehrspieler von den Beinen geholt wurde. Zum fälligen Elfmeter trat Simon Pickard an, schaffte es aber nicht, den Sack für den FCR zuzumachen. Torwart Philipp Schreier parierte den schwach geschossenen Strafstoß. Danach versuchten die Gäste mit aller Macht zum Ausgleich zu kommen. (abs) Lokalsport NR

Schiedsrichter: Emmeran Schöller (Hollenbach) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Thomas Krämer (45.+2)

Gelb-Rot: Lukas Mühlpointner (95./TSV Inchenhofen)

Besondere Vorkommnisse: David Pickhard (FC Rennertshofen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Philipp Schreier (55.).

Einen ganz wichtigen 2:1-Sieg im Derby gegen den SSV Alsmoos-Petersdorf konnte der TSV Pöttmes einfahren. Im Vergleich zum Auftritt von vergangener Woche gegen Inchenhofen zeigten sich die Gastgeber in diesem Spiel von einer anderen Seite. Pöttmes nahm die Zweikämpfe an und konnte das Spiel letztlich mit viel Energie und Kampf gewinnen. Die Führung erzielte Stefan Klink für den TSV per Kopf in der 38. Minute. Kurz davor hatten die Gäste noch eine hochkarätige Chance, trafen aber nur den Pfosten. Nach der Halbzeit schlug der SSV in der 57. Minute durch Robin Helmschrott zurück. Anschließend war das Spiel wieder offen mit Chancen auf beiden Seiten, ehe der eingewechselte Admir Muratovic nach einem langen Ball von Nicklas Stöckl die Kugel volley direkt ins Tor von Julian Lippmann beförderte (88.). (fido) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Andreas Schaudig (Tapfheim) - Zuschauer: 160

Tore: 1:0 Stefan Klink (38.), 1:1 Robin Helmschrott (48.), 2:1 Admir Muratovic (88.)

Gelb-Rot: Oktay Yavuz (88./SSV Alsmoos-Petersdorf/)





Der TSV Friedberg bleibt nach der 0:1-Heimniederlage gegen die Zweitvertretung des TSV Rain weiter sieglos. Vor knapp 120 Zuschauern kamen die Friedberger gut in die Partie und hatten in der ersten Hälfte des Spiels einige Torchancen, darunter ein Pfostenschuss. Jedoch hatte Kevin Maschke, Torhüter der Gäste, etwas gegen die Führung der Friedberger und hielt mit mehreren starken Paraden seine Mannschaft im Spiel. In der 54. Spielminute gingen die Gäste dann per Konter durch Talha Kulak mit 1:0 in Führung. Es sollte das Tor des Tages sein. Für den TSV Friedberg bleibt es bei einem Punkt aus sechs Spielen und damit dem letzten Tabellenplatz. Nach dem Spiel resümierte Friedbergs Trainer René Kunkel das Spiel: „Wir hätten zur Halbzeit führen müssen. In der zweiten Hälfte haben wir per Konter das 0:1 kassiert und danach war die Luft raus.“ Man sehe den Jungs an, dass der Wille da sei. Allerdings fehle dem TSV Friedberg momentan das Quäntchen Glück. (kedre) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Markus Bauer (Munzingen) - Zuschauer: 120

Tor: 0:1 Talha Kulak (54.)

Bereits nach sieben Minuten fiel das 1:0 durch Thierno Sow für die Gastgeber aus Oberbernbach. Der Zwischenstand hielt sich bis zur Halbzeitpause. Ärgerlich für die Gastgeber: Das Team musste die zweite Halbzeit in Unterzahl spielen, nachdem Caner Besyildiz kurz vor der Pause den Platz mit rot verlassen hatte. Nach einigen Wechseln der beiden Mannschaften glich Dominik Müller aus Adelzhausen in der 86. Spielminute zum 1:1 aus und verbaute den Gastgebern den knappen Sieg. Abteilungsleiter Max Schmid resümierte: „Wir hatten ein schönes, offenes Spiel, nur die Rote Karte von Besylzid hat uns ein bisschen durcheinandergewürfelt.“ (joj) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Luca Klittich (Leitershofen) - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Thierno Sow (6.), 1:1 Dominik Müller (86.)

Rot: Caner Besyildiz (45./SC Oberbernbach)

Luca Jurida brachte die Gäste bereits in der 3. Minute in Führung, als er nach einem präzisen Pass von Florian Säckler ins Netz traf. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Julian Spies in der 44. Minute auf 0:2, nachdem Jurida ihm mustergültig auflegte. Nach der Pause verkürzte Daniel Fischer für Gerolsbach in der 51. Minute auf 1:2, unterstützt von Matthias Steurer. In der Schlussphase, trotz einer Zeitstrafe für Florian Plöckl (82.), gelang Lennart Fuhrmann in der letzten Minute der Ausgleich. Ein packendes Spiel, das beiden Teams einen Punkt sichert!

Schiedsrichter: Moritz Marschall (Augsburg) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Luca Jurida (3.), 0:2 Julian Spies (44.), 1:2 Daniel Fischer (51.), 2:2 Lennart Fuhrmann (90.)

Die Sportfreunde Friedberg waren defensiv gut organisiert: David Huber (links), Max Zehentbauer (Dritter von links) und Marco Heckmeier (rechts) zeigten vollen Einsatz gegen den Joshofener Fabian Fetsch (Zweiter von links). – Foto: Christian Kolbert