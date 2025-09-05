"Kleinigkeiten entscheiden" – Verletzter 09-Kapitän tippt Spieltag 2

FuPa Mittelrhein präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Mittelrheinliga.

Ein schwerer Rückschlag ereilte Heider Mitte August im Pokalspiel gegen den SC Fortuna Köln: Der Spielführer zog sich einen Kreuzbandriss zu und wird in dieser Woche operiert.

Seit der Saison 2011/12 trägt Claudio Heider das Trikot des SV Bergisch Gladbach 09. Der heute 29-Jährige kam aus der U15 von Bayer Leverkusen nach Gladbach, startete dort in der U17 und schaffte bereits als A-Jugendlicher den Sprung in die erste Mannschaft. In der Mittelrheinliga kam er noch als Juniorenspieler zu vier Einsätzen. Seither absolvierte der 09-Kapitän 273 Ligaspiele für den Verein – in der Regionalliga ebenso wie in der Mittelrheinliga.

SpVg Porz 1919 - Sportfreunde Düren Daniel Spiegel legt Metin Kizil mit einem traumhaften Solo das 1:0 auf. Die Sportfreunde zahlen in einem hitzigen Spiel Lehrgeld. ⚽ mein Tipp: 2:0

1. FC Düren - FC Pesch

Der Absteiger hat nach dem wilden Derby am ersten Spieltag etwas gut zu machen und holt an der Westkampfbahn den ersten Dreier der Saison.

⚽ mein Tipp: 2:1

SC Fortuna Köln II - VfL Vichttal

Die Fortuna hat nach dem späten Erfolg aus der letzten Woche dieses Mal das Nachsehen gegen die Offensivpower aus Vichttal. Ein in die Mitte gechippter Elfer von Antoski reicht für die jungen Fortunen zuhause nicht aus.

⚽ mein Tipp: 1:3

SV Eintracht Hohkeppel - FC Hennef 05

Das Fehlen von Kapitän Cenk Durgun tut der Eintracht extrem weh. Dennoch werden sie das erste Heimspiel souverän gewinnen. Oktay Dal bringt Hohkeppel nach einer Ecke mit 1:0 in Führung.

⚽ mein Tipp: 3:1

TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900 - SSV Merten

Die neu formierte Ohno-Elf hat Probleme mit der aggressiven Spielweise und den schnellen Kontern der Mertener.

⚽ mein Tipp: 1:4

SSV Bornheim - SpVg Frechen 20

Der Aufsteiger aus Bornheim macht den Frechenern das Leben extrem schwer. Trotz einer 2:0-Führung in der ersten Halbzeit kann Frechen durch einen Doppelpack von Patrick Friesdorf das Spiel ganz spät noch drehen.

⚽ mein Tipp: 2:3

Siegburger SV 04 - SV Bergisch Gladbach 09

Wir haben aus der letzten Saison noch einiges gegen die Siegburger gut zu machen und brennen auf Wiedergutmachung. Ich bin mir sicher, dass es ein intensiv geführtes Spiel wird, in dem Kleinigkeiten entscheiden werden. Hoffentlich zu unseren Gunsten 😉

⚽ mein Tipp: –:–

FC Teutonia Weiden - FC Wegberg-Beeck

Yannick Hasenbein hält die Wegberger in der 4. Minute mit einer Glanzparade im Spiel und rüttelt seine Vordermänner gründlich wach. Marc Brasnic ebnet mit einem direkten Freistoßtreffer den Weg zum Erfolg für die Beecker.

⚽ mein Tipp: 0:4