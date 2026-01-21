Kleinhenz & Co.: Das sind die 17 Teilnehmer des Pro-Lizenz-Lehrgangs

Am DFB-Campus in Frankfurt am Main ist der neue DFB-Pro-Lizenz-Lehrgang gestartet. Die insgesamt 72. Ausgabe ihrer Art. In den kommenden zwölf Monaten müssen die Teilnehmer ein straffes Programm abspulen - zusätzlich zu ihren Aufgaben in den Vereinen. Neben zahlreichen Unterrichtseinheiten am Campus müssen die Teilnehmer auch mehrere Hospitationen im In- und Ausland absolvieren. Die DFB-Pro-Lizenez ist die höchste Trainerlizenzstufe, die in Deutschland erworben werden kann. Auch dieses Mal sind einige bekannte Namen dabei, darunter Bundesliga-Coach Daniel Bauer vom VfL Wolfsburg oder der ehemalige Nationalspieler Malik Fathi.

Ausbildungsleiter Arno Michels erklärt in einer Pressemitteilung: "Ich freue mich gemeinsam mit Markus Reiter auf den neuen Lehrgang. Nach den prägenden Erfahrungen in unserem ersten Lehrgang sind wir erneut gespannt darauf, die unterschiedlichen Charaktere kennenzulernen und die Entwicklung der Teilnehmer während der Ausbildung zu begleiten. Auch in diesem Jahr werden uns die vielfältigen Module und Formate sehr gute Möglichkeiten bieten, mit dem Lehrgang zielgerichtet und persönlichkeitsbildend zu arbeiten. Gepaart mit unseren Erfahrungen möchten wir die Module nutzen, um den angehenden Pro Lizenz-Inhabern eine optimale Ausbildung zu ermöglichen."

Die Teilnehmer des 72. DFB Pro Lizenz-Lehrgangs: