Kleinfeld-WM: Regionalliga-Kicker und Baller League-Star Anan dabei

Die deutsche Nationalmannschaft steht im Jahr eins seit Gründung der neuen Projekte Baller League und Icon League. Das Thema Kleinfeld ist in vieler Munde, insbesondere bei jungen Fußballfans. Ein Akteur hat sich dank seiner überragenden Leistungen für den aktuellen Baller League-Sieger Las Ligas Ladies in den Vordergrund gespielt und gehört zum 15-köpfigen Kader. Es handelt sich um den 28-jährigen Ilias Anan, der im "normalen" Fußballerleben für Türkspor Dortmund in der Regionalliga West aufläuft.