Klaus Holz: Schiri-Chef übt Kritik an Anträgen für Verbandstag Der Rheingauer ist kommissarischer Vorsitzender des Verbandsschiedsrichterausschusses im HFV +++ Kanidatur auf dem Verbandstag

Rauenthal. Die leidenschaftliche Verbindung zum Fußballsport hält bei Klaus Holz seit Jahrzehnten an. Als Schiedsrichter blickt der 59-jährige Rauenthaler auf Zweitliga-Zeiten zurück, als Assistent sogar auf eine prägende Phase in der Bundesliga. Parallel bildet sein ehrenamtliches Engagement eine Säule.

Ob als kommissarischer Vorsitzender des Verbandsschiedsrichterausschusses im Hessischen Fußball-Verband (HFV) oder in seiner Eigenschaft als Schiedsrichter-Beobachter seit fast 30 Jahren. Für ihn ist das „als Mentor der jungen Schiedsrichter-Generation“ eine Herzensangelegenheit, bekräftigt der Rheingauer, der am 28. September beim HFV-Verbandstag in Grünberg offiziell für den Vorstandspart der hessischen Schiedsrichter kandidieren wird.

„Ich kandidiere mit der bisherigen Schiedsrichter-Mannschaft im Ausschuss, unabhängig davon, wer künftig die Präsidentschaft übernimmt, sehe mich als Vertreter der Schiedsrichter. Das ist meine Priorität. Und wer gewinnt, mit dem gilt es, konstruktiv zusammenzuarbeiten“, stellt Klaus Holz klar, dessen Sohn Daniel als Torhüter beim Verbandsligisten SG Walluf spielt.



Ein ausführliches Porträt über den ehemaigen Bundesliga-Assistenten lest ihr im plus-Artikel beim Wiesbadener Kurier. Darin steht auch, was sich Holz für sein mögliches Amt vorgenommen hat, warum er einen Antrag aus Darmstadt kritisch sieht, ein mögliches Spielverbot erst ab dem zweiten Vorfall eines Vereins aussprechen zu können und warum er die Gesichtskontrolle bei Spielen für "nicht mehr zeitgemäß" hält.