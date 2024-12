Klarer Turniersieger: TSV Essingen gewinnt 9. Intersport Schoell Cup

Die Fußballabteilung der SG Bettringen hat kurz vor dem Jahreswechsel wieder ihr traditionelles Hallenturnier für aktive Herren-Mannschaften ausgerichtet. Bei acht teilnehmenden Mannschaften ist der Oberligist TSV Essingen in der gut besuchten Uhlandhalle seiner Favoritenrolle vollauf gerecht geworden und hat mit sechs Siegen in sechs Spielen den 9. Intersport Schoell Cup souverän für sich entschieden. Mit dem ebenfalls ungeschlagenen TSV Heubach gab es auch beim Ü35-AH-Turnier einen Tag zuvor einen hochverdienten Sieger.

Sechs Ü35-Teams sind in Bettringen an den Start gegangen. Der Sieger wurde beim AH-Turnier im Modus „Jeder gegen jeden“ ermittelt. Mit einer weißen Weste katapultierte sich der TSV Heubach auf den ersten Platz. 16:4-Tore und die mit fünf Siegen erzielte Maximalausbeute von 15 Punkten waren gleichbedeutend mit dem souveränen Turniersieg vor dem TSGV Waldstetten (12 Punkte), dem TSV Böbingen (7), der gastgebenden SG Bettringen (6), dem FC Bargau (2) und den Sportfreunden Lorch (1). Torschützenkönig wurde Witali Roor (TSV Heubach) mit sechs Treffern, zum besten Torhüter des Turniers wählte die Turnierleitung Christoph Betz vom FC Bargau.

Der 9. Intersport Schoell Cup für aktive Herren-Mannschaften, an dem einen Tag später acht Mannschaften teilnahmen, begann gleich mit einem Paukenschlag. Im ersten Vorrundenspiel war der Vorjahressieger SG Bettringen I gegen den TV Straßdorf zwischenzeitlich mit 3:0 und 4:1 komfortabel in Führung gelegen, ehe die Straßdorfer aufdrehten und sich gegen die in der Schlussphase zu sorglos agierenden Bettringer noch ein spektakuläres 4:4-Unentschieden erkämpften.

Von dieser gefühlten Niederlage konnte sich der Titelverteidiger in der Vorrunde nicht mehr erholen. Sowohl gegen den A-Ligisten SV Hussenhofen (0:1) als auch den Bezirksliga-Vertreter FC Durlangen (2:3) ging der favorisierte Landesligist knapp leer aus und landete dadurch in der Abschlusstabelle der Gruppe A mit nur einem Punkt auf dem vierten und damit letzten Platz. Erster der Gruppe A wurde mit drei Siegen der FC Durlangen. 8:2-Tore und neun Punkte verhalfen zur souveränen Tabellenführung vor dem TV Straßdorf (7:4/4) und dem drittplatzierten SV Hussenhofen (3:6/3).

In der Gruppe B kristallisierte sich schnell heraus, dass der individuell stark besetzte TSV Essingen aus der Oberliga Baden-Württemberg eine Nummer zu groß ist für seine Konkurrenten. 6:1 gegen die SG Bettringen II, 9:1 gegen den TSV Waldhausen und 3:0 gegen den FC Spraitbach – die torhungrigen Essinger um den Bettringer Janik Wiedmann, der bei diesem Turnier als Torhüter im Einsatz war, ließen überhaupt nichts anbrennen und verdienten sich mit ihrer spielerischen Klasse mühelos den Gruppensieg.

Zweiter der Gruppe B wurde die SG Bettringen II (4:8/4), dahinter landeten der TSV Waldhausen (3:11/2) und der FC Spraitbach (2:6/1) auf den Plätzen drei und vier.