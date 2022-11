Klarer Heimerfolg gegen Plauen!

Herrlicher Sonntagmorgen in Leipzig. Der Platz perfekt vorbereitet und strahlend weiß. Los ging es auf unserer Heimspielstätte Platz 2. JFV sofort mit Zepterfußball gegen die defensiv ausgerichteten Gäste. Und es ging gut los. Nach 10 Minuten wurde unser agiler Stürmer Linus im Strafraum gefoult. Max Scheibe vollstreckte vom Punkt. Frühe, aber so schon völlig verdiente Führung. Es war über 90 Minuten klar. Plauen erzielt nur über Standards Tore. Hier waren sie vor allem in der Luft wuchtig besetzt. Freistoß dann in der 15. Minute und es stand tatsächlich 1:1. Völlig unnötig. Aber wir blieben dominant. Ecke JFV - immer gefährlich. Amon Ossetek per Kopf - unhaltbar. Unserem Kapitän gelang die erneute Führung in der 20. Minute. Danach zwar Überlegenheit an der Südkampfbahn, aber einfach kein effektive Spielweise. Unnötig wurde Plauen stark gemacht. Hitzig und dann teilweise zerfahren die Schlussphase der ersten Halbzeit. Damit konnte man nicht zufrieden sein.