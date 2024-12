Klare Verhältnisse in Halbzeit 2

Am 24. Spieltag der Verbandsliga hatte die SG Buna Halle die bereits abgestiegene Mannschaft vom Haldenslebener SC zu Gast. Dabei mussten allerdings die Bunesen auf die gesperrten Spieler Gros und Volkhardt (jeweils Platzverweis im Spiel beim VfL Halle 96) verzichten. Nach der bitteren Pleite im Derby in der Vorwoche wollte man mit einem Sieg einen erfolgreichen Endspurt der Saison 2007/08 einleiten. Die Bunesen begannen gleich sehr zielstrebig und kamen schon in der ersten Spielminute zum ersten Torabschluss durch Kroll. So entwickelte sich nach und nach ein Spiel auf ein Tor, wobei die Hausherren ihre Angriffe zumeist überhastet und ohne die benötigte Konzentration abschlossen. So landeten die Schussversuche von Rittermann (4.), Zorn (8.) und Sieb (15.) weit am Tor vorbei. Die erste 100%ige Chance hatte Kroll, welcher von Sieb mustergültig frei gespielt wurde, aber ihm versagten die Nerven, als er allein auf das gegnerische Gehäuse lief und mit dem Außenspann das Tor um 2m verfehlte (22.). Die Bunesen agierten nun immer hektischer und versuchten aufgrund der Torlosigkeit mit langen, hohen Pässen die Spitzen zu bedienen, welche es aber schwer hatten, jene Pässe erstens zu erreichen und zweitens zu verarbeiten. Zudem waren die Flugbälle aus der halleschen Abwehr zumeist sehr unpräzise gespielt. Da die Gäste wenig Druck nach vorn entwickelten, konnten sich die Außenverteidiger Schwarz und Buschbeck immer mehr ins Offensivspiel einschalten. Die einzige Gästegefahr ging nach einem Freistoß aus, wo Kullmann den Ball unterschätzte und das Spielgerät deshalb nur knapp am Tor vorbeisegelte (29.). Die nächste gute Tormöglichkeit für die Gastgeber hatte dann Sieb, welcher nach schöner Vorlage von Rittermann hätte zielstrebiger abschließen müssen, doch er ging erst noch ins Dribbling und bediente dann Kroll, welcher in abseitsverdächtiger Position zwar traf, aber zurückgepfiffen wurde. Der Knoten platzte dann endlich in der 40. Spielminute. Nach schöner Kombination über die linke Seite, wo Buschbeck Zorn auf die Reise schickte und jener mit seiner Flanke Lührs fand, der dann mit seinem etwas schwächeren linken Fuß die Führung des Aufstiegsaspiranten besorgte. So gingen die Bunesen mit einem mageren 1:0 in die Pause. Nach der Halbzeit trat dann allerdings eine andere Heimmannschaft auf und die Angriffe wurden immer konzentrierter und schneller vor allem über die Außen vorgetragen. So konnte Kroll nach schöner Hereingabe von Lührs in der 51. Minute zum 2:0 einschieben. Nur fünf Minuten später war es wieder Kroll, welcher erfolgreich abschloss. Allerdings muss man bei diesem Tor Zorn mindestens 70% zuschreiben, denn er erkämpfte sich zunächst den Ball und spielte vor dem Tor Kroll mustergültig frei. Wieder nur 120 Sekunden später hätte Lührs nach schöner Vorlage von Sieb den besser stehenden Zorn sehen müssen, doch er schloss überhastet ab und sein Schuss ging über das Tor. Die nächste gute Möglichkeit hatte Sieb. Sein Schlenzer ging zunächst an den Innenpfosten und dann vom Rücken des Torhüters ins Aus. Aber in der 63. Minute gab es dann wieder Grund für die Hausherren zu jubeln. Nach schönem Pass des eingewechselten Folters konnte Zorn in frecher Manier den Keeper mit einem sehenswerten Lupfer überraschen und somit zum 4:0 einnetzen. Beim nächsten Tor revanchierte sich Zorn bei Folter, welcher freistehend nur noch den Ball ins Tor schieben musste (69.). Die Gäste ergaben sich mehr und mehr und waren nun nur noch bedacht weitere Gegentore zu vermeiden. Was ihnen aber z.B. in der 77. Minute bei dem Kopfballtreffer von Sieb nach Kroll-Flanke erneut nicht gelang. Wiederum nur fünf Minuten später traf Pfeiffer nach Sieb-Vorlage zunächst nur den Pfosten, aber mit seinem energischen Nachsetzen konnte er dann seinen eigenen Schuss abstauben. Kullmann musste im zweiten Abschnitt lediglich einen Schuss abwehren, welchen eher aber mit Pravur entschärfte. Den Abschluss des Torfestivals machte dann Sieb, welcher nach Lührs-Vorlage in der 86. Spielminute zum Endstand von 8:0 einnetzte. Mit diesem Kantersieg übernahmen die Bunesen mit 51 Punkten aufgrund des Patzers vom Mitkonkurrenten VfL Halle 96 bei Preussen Magdeburg (3:2) die Tabellenführung und haben nun zwei Spieltage vor Schluss alles selbst in der Hand. Ärgste Verfolger sind neben dem VfL Halle 96 (48 Punkte) Grün/Weis Wolfen (49) und Germania Halberstadt (49).