Klare Verhältnisse

Im zweiten Auswärtsspiel der Saison musste die A- Jugend zur Einheit.

Durch den Ausfall des Sturmduos Kroll/ Rittermann, fing man mit David Groß und Paul Lührs als Alternative an.

In der ersten Viertelstunde setzte man den Gegner unter druck und ließ hinten nichts anbrennen.

Es wurde munter nach vorne gespielt und schon in der 6. Minute durch Jan Schumann, welcher sich schön auf der rechten Seite durchsetzte, die 1:0 Führung erzielte.

Mit der Führung im Rücken spielte man weiter munter nach vorne und bekam in der 20. Minute nach einem schönen Solo von Tom Renner ein Foulelfmeter zugesprochen. Der Gefoulte selbst trat an scheiterte jedoch zunächst am Keeper, doch im Nachschuss konnte dann Tom Wachsmann das 2:0 erzielen.

Obwohl dieses Ergebnis Sicherheit bringen sollte, spielte man von nun an verunsichert und ließ den Gegner zu Chancen kommen.

In der 35. Minute jedoch war es dann David Gros der den Gegner kalt erwischte und nach einem Konter den Vorsprung auf 3:0 erhöhen konnte.

Der Gegner ließ nach und kassierte kurz vor der Pause sogar noch das 4:0 durch René Rath.

Mit der Sicheren Führung ging man in die zweite Spielhälfte und machte da weiter wo man zuletzt aufgehört hat- beim Tore schießen!

David Gros markierte in der 55 Minute mit dem schönsten Tor des Spiels (Heber über den Torwart nach langem Pass von Jan Schumann) und in der 59. Minute sein Hattrick und erhöhte auf 6:0.

9 Minuten vor Schluss konnte dann noch Lois Moreno das Endergebnis von 7:0 erzielen.