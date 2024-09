Klare Heimniederlage bringt ersten Punktverlust!

Im Heimspiel gegen die Zweitvertretung des TSGV Waldstetten kamen wir nur sehr schwer ins Spiel. Die Gäste übernahmen sofort das Kommando im Mittelfeld und hatten viel Ballbesitz. Dennoch hatten wir aus Umschaltsituationen die ersten Beiden Gelegenheiten und hätten durchaus, schmeichelhaft, in Führung gehen können. Je länger die erste Hälfte dauerte umso weniger fiel uns ein um uns aus der Umklammerung der Gäste zu befreien. Immer wieder schnelle Ballverluste führten zu gefährlichen Aktionen. Lediglich die Chancenverwertung passte beim TSGV bis dahin nicht. Kurz vor dem Halbzeitpfiff passierte es aber doch noch und dann auch noch per Doppelschlag. Zweimal verteidigten wir schläfrig und das wurde eiskalt ausgenutzt.



Im zweiten Durchgang konnten wir das Spiel zunächst ausgeglichener gestalten und hatten ein paar Torannäherungen. Mit dem ersten gelungenen Angriff machten die Gäste dann aber den Deckel drauf. Vom dritten Gegentreffer erholten wir uns nicht mehr und daher wurde es am Ende