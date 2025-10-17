Klage der Stadt München: Türkgücü droht das endgültige Aus

Während Vorstand Serdar Yilmaz jüngst voller Optimismus verkündete „wir sind nicht tot“, sieht die Realität anders aus. Vor exakt einer Woche (10. Oktober) waren alle Spieler vom Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV) ausgeschlossen worden, weil der Mitgliedsbeitrag fehlte und damit die Unfallversicherung nicht gewährleistet war. Eine um nur einen Tag verpasste Frist hatte dem Verein ein Wochenende Spielpause eingebracht.

München – Es hört nicht auf bei Türkgücü München . Kaum vergehen ein paar ruhige Tage, kaum scheint eine Krise gemeistert, kommt schon die nächste drohend um die Ecke. Erneut schwebt ein Damoklesschwert über dem krisengeplagten Verein, der sich tapfer Woche für Woche gegen die aufkommenden Existenzängste wehrt . Der aktuellste Fall könnte jedoch das endgültige Aus bedeuten. Eine neue Frist läuft ab, und diesmal steht deutlich mehr auf dem Spiel als nur ein Wochenende ohne Spielbetrieb.

Der Grund für die existenzielle Bedrohung: Die Stadt München hat wohl eine Klage eingereicht und fordert demnach bereits seit langem offene Beträge. Das Landgericht München I bestätigte auf Anfrage der SZ die Klage. Die Summe dürfte den ehemaligen Drittliga-Verein in ernste Schwierigkeiten bringen: Exakt 104.232,10 Euro soll die Stadt verlangen, mit Gebühren und Zinsen sollen es mittlerweile etwa 112.000 Euro sein. Den Hauptanteil sollen unbezahlte Stadionmieten aus der Regionalliga-Spielzeit 2022/23 ausmachen.

Weil die Stadt das Geld damals wohl nie bekommen hatte, führte sie für Türkgücü eine Vorauszahlungs-Regelung ein. Seither zahlte der Verein die Miete, jedoch blieb aus der Spielzeit 2023/24 die Pauschale für die Flutlichtnutzung im Grünwalder Stadion offen, die wohl nicht in der Vereinbarung enthalten war. Obwohl Türkgücü mehrfach auf das Mahnverfahren hingewiesen wurde, blieb laut SZ-Informationen eine Reaktion aus.

Ausstehende Zahlungen, Klage: Türkgücü München kämpft um seine Existenz

Als 2021 das Insolvenzverfahren der Türkgücü GmbH begann und den Ausschluss aus der dritten Liga zur Folge hatte, versuchte der Verein unter dem Präsidenten Taskin Akkay einen Neuanfang in der Regionalliga. Das für die vierte Liga geeignete Grünwalder Stadion stellte damals lediglich eine kostspielige Notlösung dar, ursprünglich sollte wohl in Fürstenfeldbruck gespielt werden, doch die strengen Auflagen der Kreisstadt verhinderten dies. Akkay betonte wiederholt, die Stadionmiete sei für einen kleinen Verein viel zu teuer, und forderte von der Stadt mehrfach eine preiswertere Alternative.

Das Verfahren soll kurz vor dem Abschluss stehen: Die Klage ging bereits am 1. August ein (Aktenzeichen 34 O 9995/25). Offenbar nahm der Verein auch danach keinen Kontakt zur Stadt auf. Am 6. Oktober erging nach SZ-Informationen ein Versäumnisurteil, das nur bei Ignorierung der Klage ausgesprochen wird. Erwartungsgemäß fiel das Urteil zugunsten der Stadt München aus und wird nach einer zweiwöchigen Einspruchsfrist rechtskräftig. Das bedeutet: Meldet sich Türkgücü in den nächsten Tagen nicht, wird die Zahlung Anfang kommender Woche fällig.

Morgen, 14:00 Uhr TSV Kottern TSV Kottern Türkgücü München Türkgücü Mün 14:00 PUSH

Für die Spieler steht am Wochenende übrigens das Spiel gegen Kottern auf dem Programm. Auch rein sportlich betrachtet geht es bei den Jungs um Spielertrainer Ünal Tosun hier ums Überleben. (mg)