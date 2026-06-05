KLA Duisburg: Entscheidungsspiel um Bezirksliga-Aufstieg möglich

Der letzte Spieltag in der Kreisliga A Duisburg steht gänzlich im Fokus der Entscheidung um die Meisterschaft in der Gruppe 1. Mit 63 Punkten geht Fatihspor Mülheim mit der besten Ausgangslage in das Saisonfinale. Im Heimspiel empfangen sie die zweite Mannschaft von Viktoria Buchholz. Deutlich anspruchsvoller dürfte die Aufgabe für Verfolger TuS Mündelheim (62 Punkte) sein. Sie muss auf einen Patzer der Mülheimer hoffen. Sollten am Ende beide Teams punktgleich sein, käme es zu einem Entscheidungsspiel um den Bezirksliga-Aufstieg. Der Meister in der Gruppe 2 steht mit dem FSV Duisburg bereits seit einigen Wochen fest, auch alle Absteiger sind bereits gefunden.
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30. Spieltag
So., 07.06.26 15:00 Uhr ETuS Bissingheim - SV Heißen
So., 07.06.26 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - SV Rot-Weiss Mülheim
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Duissern - TuS Mündelheim
So., 07.06.26 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - Duisburger SV 1900 II
So., 07.06.26 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - Duisburger SC Preußen
So., 07.06.26 15:15 Uhr SC Croatia Mülheim - Mülheimer SV 07 II
So., 07.06.26 15:30 Uhr Fatihspor Mülheim - TuS Viktoria Buchholz II
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30. Spieltag
Mi., 03.06.26 19:30 Uhr FSV Duisburg - MTV Union Hamborn
Sa., 06.06.26 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - RWS Lohberg
Sa., 06.06.26 15:30 Uhr SV Hamborn 90 - Eintracht Walsum
Sa., 06.06.26 16:00 Uhr SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 - SV Heißen II
So., 07.06.26 13:00 Uhr FC Albania Duisburg - TV Jahn Hiesfeld
So., 07.06.26 13:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - Türkischer SV 1920 Bruckhausen
So., 07.06.26 15:15 Uhr DJK Vierlinden - Sportfreunde Walsum 09
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