KLA Duisburg: Entscheidungsspiel um Bezirksliga-Aufstieg möglich

Die TuS Mündelheim hofft noch auf den Aufstieg, hat es aber nicht mehr selbst in der Hand. – Foto: Roberto Parolari

Der letzte Spieltag in der Kreisliga A Duisburg steht gänzlich im Fokus der Entscheidung um die Meisterschaft in der Gruppe 1. Mit 63 Punkten geht Fatihspor Mülheim mit der besten Ausgangslage in das Saisonfinale. Im Heimspiel empfangen sie die zweite Mannschaft von Viktoria Buchholz. Deutlich anspruchsvoller dürfte die Aufgabe für Verfolger TuS Mündelheim (62 Punkte) sein. Sie muss auf einen Patzer der Mülheimer hoffen. Sollten am Ende beide Teams punktgleich sein, käme es zu einem Entscheidungsspiel um den Bezirksliga-Aufstieg. Der Meister in der Gruppe 2 steht mit dem FSV Duisburg bereits seit einigen Wochen fest, auch alle Absteiger sind bereits gefunden.