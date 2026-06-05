 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

KLA Duisburg: Entscheidungsspiel um Bezirksliga-Aufstieg möglich

Fatihspor Mülheim hat die besten Chancen auf den Aufstieg in die Bezirksliga, doch die TuS Mündelheim könnte noch auf ein Entscheidungsspiel hoffen.

von Marcel Eichholz · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Die TuS Mündelheim hofft noch auf den Aufstieg, hat es aber nicht mehr selbst in der Hand.
Die TuS Mündelheim hofft noch auf den Aufstieg, hat es aber nicht mehr selbst in der Hand. – Foto: Roberto Parolari

Verlinkte Inhalte

KL A1 Duisburg/D/M
KL A2 Duisburg/D/M
FSV Duisburg
TSV Bruckha.
FC Taxi

Der letzte Spieltag in der Kreisliga A Duisburg steht gänzlich im Fokus der Entscheidung um die Meisterschaft in der Gruppe 1. Mit 63 Punkten geht Fatihspor Mülheim mit der besten Ausgangslage in das Saisonfinale. Im Heimspiel empfangen sie die zweite Mannschaft von Viktoria Buchholz. Deutlich anspruchsvoller dürfte die Aufgabe für Verfolger TuS Mündelheim (62 Punkte) sein. Sie muss auf einen Patzer der Mülheimer hoffen. Sollten am Ende beide Teams punktgleich sein, käme es zu einem Entscheidungsspiel um den Bezirksliga-Aufstieg. Der Meister in der Gruppe 2 steht mit dem FSV Duisburg bereits seit einigen Wochen fest, auch alle Absteiger sind bereits gefunden.

>>> So funktionieren Aufstieg und Abstieg in den Duisburger Kreisligen

__________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A1 Duisburg

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A1 Duisburg, Dinslaken, Mülheim

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
Fatihspor Mülheim
Fatihspor MülheimFatihspor MH
TuS Viktoria Buchholz
TuS Viktoria BuchholzV. Buchholz II
15:30

So., 07.06.2026, 15:15 Uhr
TuSpo Saarn 1908
TuSpo Saarn 1908TuSpo Saarn
Duisburger SC Preußen
Duisburger SC PreußenDSC Preußen
15:15live

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
ETuS Bissingheim
ETuS BissingheimBissingheim
SV Heißen
SV HeißenSV Heißen
15:00

So., 07.06.2026, 15:15 Uhr
SC Croatia Mülheim
SC Croatia MülheimSC Croatia
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV II
15:15

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SG Duisburg-Süd 98/20
SG Duisburg-Süd 98/20SG DU-Süd
SV Rot-Weiss Mülheim
SV Rot-Weiss MülheimRW Mülheim
15:00

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
SV Duissern
SV DuissernSV Duissern
TuS Mündelheim
TuS MündelheimMündelheim
15:30

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
TSV Heimaterde Mülheim
TSV Heimaterde MülheimHeimaterde
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900 II
15:00

Das ist der letzte Spieltag

30. Spieltag
So., 07.06.26 15:00 Uhr ETuS Bissingheim - SV Heißen
So., 07.06.26 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - SV Rot-Weiss Mülheim
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Duissern - TuS Mündelheim
So., 07.06.26 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - Duisburger SV 1900 II
So., 07.06.26 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - Duisburger SC Preußen
So., 07.06.26 15:15 Uhr SC Croatia Mülheim - Mülheimer SV 07 II
So., 07.06.26 15:30 Uhr Fatihspor Mülheim - TuS Viktoria Buchholz II

>>> Die Transfers der Kreisliga A1 Duisburg

___________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A2 Duisburg

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A2 Duisburg, Dinslaken, Mülheim

Morgen, 15:30 Uhr
SC Wacker Dinslaken
SC Wacker DinslakenWacker Dins.
RWS Lohberg
RWS LohbergRWS Lohberg
15:30

So., 07.06.2026, 13:00 Uhr
FC Albania Duisburg
FC Albania DuisburgFC Albania
TV Jahn Hiesfeld
TV Jahn HiesfeldJahn Hiesf.
13:00

Morgen, 16:00 Uhr
SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
SV Gelb-Weiß Hamborn 1930GW Hamborn
SV Heißen
SV HeißenSV Heißen II
16:00

So., 07.06.2026, 15:15 Uhr
DJK Vierlinden
DJK VierlindenVierlinden
Sportfreunde Walsum 09
Sportfreunde Walsum 09SF Walsum 09
15:15

So., 07.06.2026, 13:00 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09 II
Türkischer SV 1920 Bruckhausen
Türkischer SV 1920 BruckhausenTSV Bruckha.
13:00

Mi., 03.06.2026, 19:30 Uhr
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
MTV Union Hamborn
MTV Union HambornMTV Union 02
4
3
Abpfiff

Morgen, 15:30 Uhr
SV Hamborn 90
SV Hamborn 90Hamborn 90
Eintracht Walsum
Eintracht WalsumEint. Walsum
15:30

Das ist der nächste Spieltag

30. Spieltag
Mi., 03.06.26 19:30 Uhr FSV Duisburg - MTV Union Hamborn
Sa., 06.06.26 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - RWS Lohberg
Sa., 06.06.26 15:30 Uhr SV Hamborn 90 - Eintracht Walsum
Sa., 06.06.26 16:00 Uhr SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 - SV Heißen II
So., 07.06.26 13:00 Uhr FC Albania Duisburg - TV Jahn Hiesfeld
So., 07.06.26 13:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - Türkischer SV 1920 Bruckhausen
So., 07.06.26 15:15 Uhr DJK Vierlinden - Sportfreunde Walsum 09

>>> Die Transfers der Kreisliga A2 Duisburg

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: