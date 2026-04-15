KLA Düsseldorf: Start am Donnerstag, Unterbach am Freitag bei West

Bereits am Freitagabend greift der SC Unterbach als Spitzenreiter der Kreisliga A Düsseldorf in das Geschehen des 28. Spieltags ein, und bei zehn Punkten Vorsprung sieben Spieltage vor dem Saisonende scheint nur noch die Frage im Raum zu stehen, wann der SCU den Aufstieg bejubeln darf. Kein Hindernis sollte dabei Schlusslicht SC West sein, bei dem die Schützlinge von Trainer Axel Bellinghausen ran müssen. Noch ohne Saisonsieg und mit durchschnittlich fast fünf Gegentreffern pro Spiel käme es einem kleinen Wunder gleich, würde der Spitzenreiter stolpern. Gespielt wird aber schon am Donnerstag, wenn der Drittletzte Rot-Weiß Lintorf versucht, beim Neunten FC Büderich II Punkte für den Ligaverbleib zu sammeln.
Am Sonntag wird dann der Kampf um den zweiten Tabellenplatz fortgesetzt, wenn die Sportfreunde Gerresheim es mit dem ASV Tiefenbroich zu tun bekommen, der zwar auf einem potenziellen Abstiegsplatz steht, der aber sehr sicher am Ende zum Ligaverbleib reichen wird. Der Dritte Türkgücü Ratingen, der vier Punkte hinter den Sportfreunden Gerresheim liegt, muss zu Schwarz-Weiß 06. Dringend punkten muss im Keller der Vorletzte DSC 99 II, was gegen den FC Bosporus alles andere als leicht werden dürfte.
29. Spieltag
So., 26.04.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - DSC 99 Düsseldorf II
So., 26.04.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - SC Düsseldorf-West
So., 26.04.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 26.04.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - Sportfreunde Gerresheim
So., 26.04.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - FC Büderich II
So., 26.04.26 15:30 Uhr VfL Benrath - KSC Tesla 07
So., 26.04.26 15:30 Uhr SC Unterbach - SV Wersten 04
So., 26.04.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - DJK Tusa 06 Düsseldorf
30. Spieltag
Do., 30.04.26 20:00 Uhr SV Wersten 04 - SC Düsseldorf-West
So., 03.05.26 12:45 Uhr FC Büderich II - TSV Urdenbach
So., 03.05.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - SC Unterbach
So., 03.05.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - TuS Gerresheim
So., 03.05.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - Rot-Weiß Lintorf
So., 03.05.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - FC Bosporus Düsseldorf
So., 03.05.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - VfL Benrath
So., 03.05.26 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - ASV Tiefenbroich
So., 03.05.26 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - Türkgücü Ratingen
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