KLA Düsseldorf: SC Unterbach ist beim SC West gnädig

Der SC Unterbach hat am Freitagabend seinen Pflichtsieg eingefahren. – Foto: Alexander Biehler

Bereits am Freitagabend griff der SC Unterbach als Spitzenreiter der Kreisliga A Düsseldorf in das Geschehen des 28. Spieltags ein, und bei zehn Punkten Vorsprung sieben Spieltage vor dem Saisonende schien nur noch die Frage im Raum zu stehen, wann der SCU den Aufstieg bejubeln darf. Kein Hindernis sollte dabei Schlusslicht SC West sein, bei dem die Schützlinge von Trainer Axel Bellinghausen ran mussten, der Spitzenreiter fuhr den Sieg auch ein. Noch ohne Saisonsieg und mit durchschnittlich fast fünf Gegentreffern pro Spiel wäre es einem kleinen Wunder gleichgekommen, wäre der Spitzenreiter stolpern. Gespielt wurde aber schon am Donnerstag, als der Drittletzte Rot-Weiß Lintorf versuchte, beim Neunten FC Büderich II Punkte für den Ligaverbleib zu sammeln.

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Am Sonntag wird dann der Kampf um den zweiten Tabellenplatz fortgesetzt, wenn die Sportfreunde Gerresheim es mit dem ASV Tiefenbroich zu tun bekommen, der zwar auf einem potenziellen Abstiegsplatz steht, der aber sehr sicher am Ende zum Ligaverbleib reichen wird. Der Dritte Türkgücü Ratingen, der vier Punkte hinter den Sportfreunden Gerresheim liegt, muss zu Schwarz-Weiß 06. Dringend punkten muss im Keller der Vorletzte DSC 99 II, was gegen den FC Bosporus alles andere als leicht werden dürfte.

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So läuft der 28. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf

Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag

So., 26.04.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - DSC 99 Düsseldorf II

So., 26.04.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - SC Düsseldorf-West

So., 26.04.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - SP.-VG. Hilden 05/06

So., 26.04.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf

So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - Sportfreunde Gerresheim

So., 26.04.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - FC Büderich II

So., 26.04.26 15:30 Uhr VfL Benrath - KSC Tesla 07

So., 26.04.26 15:30 Uhr SC Unterbach - SV Wersten 04

So., 26.04.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - DJK Tusa 06 Düsseldorf



30. Spieltag

Do., 30.04.26 20:00 Uhr SV Wersten 04 - SC Düsseldorf-West

So., 03.05.26 12:45 Uhr FC Büderich II - TSV Urdenbach

So., 03.05.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - SC Unterbach

So., 03.05.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - TuS Gerresheim

So., 03.05.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - Rot-Weiß Lintorf

So., 03.05.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - FC Bosporus Düsseldorf

So., 03.05.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - VfL Benrath

So., 03.05.26 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - ASV Tiefenbroich

So., 03.05.26 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - Türkgücü Ratingen

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