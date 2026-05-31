KLA DU: Alle Absteiger stehen fest - Meisterschaft noch offen

Am vorletzten Spieltag in der Kreisliga A Duisburg hat es Entscheidungen geben. Mit Beendigung des Spieltags stehen alle Absteiger fest. Für den DSC Preußen geht es nach der 2:5-Niederlage gegen Fatihspor Mülheim nur ein Jahr nach dem Aufstieg wieder runter in die B-Liga. Die Mülheimer haben derweil die Tabellenführung erfolgreich verteidigt und haben damit den Bezirksliga-Aufstieg am kommenden Wochenende selbst in der Hand.
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Erleichterung beim ETuS Bissingheim. Nach dem 3:1-Auswärtssieg bei der zweiten Mannschaft des Mülheimer SV kann der ETuS nicht mehr auf einen Abstiegsplatz zurückfallen, da er im direkten Duell mit dem DSC Preußen die Nase vorn hat. Der Klassenerhalt ist damit gesichert. Rot-Weiss Mülheim hat nach der 3:5-Niederlage gegen Croatia Mülheim rechnerisch keine Chance mehr auf den Klassenerhalt und steigt damit ab. Auch der TSV Heimaterde steht nach dem 2:4 bei Viktoria Buchholz II als Absteiger fest.
Umso spannender wird am kommenden Wochenende die Entscheidung um die Meisterschaft ausfallen. Fatihspor Mülheim hat die Tabellenspitze erfolgreich verteidigt und geht weiter mit einem Zähler Vorsprung in das Saisonfinale. Außerdem trennten sich der Duisburger SV 1900 II und der SV Duissern 3:3-Unentschieden und TuSpo Saarn besiegte den FC Taxi mit 6:1.
30. Spieltag
So., 07.06.26 15:00 Uhr ETuS Bissingheim - SV Heißen
So., 07.06.26 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - SV Rot-Weiss Mülheim
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Duissern - TuS Mündelheim
So., 07.06.26 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - Duisburger SV 1900 II
So., 07.06.26 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - Duisburger SC Preußen
So., 07.06.26 15:15 Uhr SC Croatia Mülheim - Mülheimer SV 07 II
So., 07.06.26 15:30 Uhr Fatihspor Mülheim - TuS Viktoria Buchholz II
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In der Gruppe 2 sind alle Entscheidungen bereits gefallen. Der FSV Duisburg hat den souveränen Wiederaufstieg geschafft, für die DJK Vierlinden und den SV Heißen II geht es runter in die Kreisliga B. Somit war der Spieltag nur noch von sekundärer Bedeutung. Gespielt wurde trotzdem. Der FC Albania Duisburg siegte bei Heißen mit 8:1. Auch die Sportfreunde Walsum 09 erzielten acht Treffer, blieben gegen Gelb-Weiß Hamborn zudem ohne Gegentor. Meister FSV ließ sich davon anstecken und bezwang Eintracht Walsum mit 8:3. Abgebrochen wurde die Partie vom SV Hamborn bei RWS Lohberg. Beim Stand von 6:0 für die Hausherren, erfolgte nach 56 Minuten das vorzeitige Ende. Hamborn hatte nicht mehr genügend Spieler auf de Platz.
30. Spieltag
Mi., 03.06.26 19:30 Uhr FSV Duisburg - MTV Union Hamborn
Sa., 06.06.26 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - RWS Lohberg
Sa., 06.06.26 15:30 Uhr SV Hamborn 90 - Eintracht Walsum
Sa., 06.06.26 16:00 Uhr SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 - SV Heißen II
So., 07.06.26 13:00 Uhr FC Albania Duisburg - TV Jahn Hiesfeld
So., 07.06.26 13:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - Türkischer SV 1920 Bruckhausen
So., 07.06.26 15:15 Uhr DJK Vierlinden - Sportfreunde Walsum 09
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