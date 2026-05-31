KLA DU: Alle Absteiger stehen fest - Meisterschaft noch offen

Umso spannender wird am kommenden Wochenende die Entscheidung um die Meisterschaft ausfallen. Fatihspor Mülheim hat die Tabellenspitze erfolgreich verteidigt und geht weiter mit einem Zähler Vorsprung in das Saisonfinale. Außerdem trennten sich der Duisburger SV 1900 II und der SV Duissern 3:3-Unentschieden und TuSpo Saarn besiegte den FC Taxi mit 6:1.

Das ist der nächste Spieltag

30. Spieltag

So., 07.06.26 15:00 Uhr ETuS Bissingheim - SV Heißen

So., 07.06.26 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - SV Rot-Weiss Mülheim

So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Duissern - TuS Mündelheim

So., 07.06.26 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - Duisburger SV 1900 II

So., 07.06.26 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - Duisburger SC Preußen

So., 07.06.26 15:15 Uhr SC Croatia Mülheim - Mülheimer SV 07 II

So., 07.06.26 15:30 Uhr Fatihspor Mülheim - TuS Viktoria Buchholz II

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So lief der Spieltag der Kreisliga A2 Duisburg

In der Gruppe 2 sind alle Entscheidungen bereits gefallen. Der FSV Duisburg hat den souveränen Wiederaufstieg geschafft, für die DJK Vierlinden und den SV Heißen II geht es runter in die Kreisliga B. Somit war der Spieltag nur noch von sekundärer Bedeutung. Gespielt wurde trotzdem. Der FC Albania Duisburg siegte bei Heißen mit 8:1. Auch die Sportfreunde Walsum 09 erzielten acht Treffer, blieben gegen Gelb-Weiß Hamborn zudem ohne Gegentor. Meister FSV ließ sich davon anstecken und bezwang Eintracht Walsum mit 8:3. Abgebrochen wurde die Partie vom SV Hamborn bei RWS Lohberg. Beim Stand von 6:0 für die Hausherren, erfolgte nach 56 Minuten das vorzeitige Ende. Hamborn hatte nicht mehr genügend Spieler auf de Platz.