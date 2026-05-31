 2026-05-29T11:52:36.002Z

Allgemeines

KLA DU: Alle Absteiger stehen fest - Meisterschaft noch offen

Fatihspor Mülheim hat auf die Vorlage der TuS Mündelheim reagiert und wieder die Tabellenführung übernommen. Durch ihren Sieg stehen nun alle Absteiger fest.

von Marcel Eichholz · Heute, 21:42 Uhr · 0 Leser
Fatrihspor Mülheim hat den Aufstieg weiter fest im Blick.
Fatrihspor Mülheim hat den Aufstieg weiter fest im Blick. – Foto: Riccarda Maszun

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KL A1 Duisburg/D/M
KL A2 Duisburg/D/M
FSV Duisburg
TSV Bruckha.
FC Taxi

Am vorletzten Spieltag in der Kreisliga A Duisburg hat es Entscheidungen geben. Mit Beendigung des Spieltags stehen alle Absteiger fest. Für den DSC Preußen geht es nach der 2:5-Niederlage gegen Fatihspor Mülheim nur ein Jahr nach dem Aufstieg wieder runter in die B-Liga. Die Mülheimer haben derweil die Tabellenführung erfolgreich verteidigt und haben damit den Bezirksliga-Aufstieg am kommenden Wochenende selbst in der Hand.

>>> So funktionieren Aufstieg und Abstieg in den Duisburger Kreisligen

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So lief der Spieltag der Kreisliga A1 Duisburg

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A1 Duisburg, Dinslaken, Mülheim

Erleichterung beim ETuS Bissingheim. Nach dem 3:1-Auswärtssieg bei der zweiten Mannschaft des Mülheimer SV kann der ETuS nicht mehr auf einen Abstiegsplatz zurückfallen, da er im direkten Duell mit dem DSC Preußen die Nase vorn hat. Der Klassenerhalt ist damit gesichert. Rot-Weiss Mülheim hat nach der 3:5-Niederlage gegen Croatia Mülheim rechnerisch keine Chance mehr auf den Klassenerhalt und steigt damit ab. Auch der TSV Heimaterde steht nach dem 2:4 bei Viktoria Buchholz II als Absteiger fest.

Umso spannender wird am kommenden Wochenende die Entscheidung um die Meisterschaft ausfallen. Fatihspor Mülheim hat die Tabellenspitze erfolgreich verteidigt und geht weiter mit einem Zähler Vorsprung in das Saisonfinale. Außerdem trennten sich der Duisburger SV 1900 II und der SV Duissern 3:3-Unentschieden und TuSpo Saarn besiegte den FC Taxi mit 6:1.

Fr., 29.05.2026, 19:30 Uhr
TuS Mündelheim
TuS MündelheimMündelheim
SG Duisburg-Süd 98/20
SG Duisburg-Süd 98/20SG DU-Süd
3
0
Abpfiff
+Video

Heute, 12:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900 II
SV Duissern
SV DuissernSV Duissern
3
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TuS Viktoria Buchholz
TuS Viktoria BuchholzV. Buchholz II
TSV Heimaterde Mülheim
TSV Heimaterde MülheimHeimaterde
4
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV Rot-Weiss Mülheim
SV Rot-Weiss MülheimRW Mülheim
SC Croatia Mülheim
SC Croatia MülheimSC Croatia
3
5
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV II
ETuS Bissingheim
ETuS BissingheimBissingheim
1
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Taxi Duisburg
FC Taxi DuisburgFC Taxi
TuSpo Saarn 1908
TuSpo Saarn 1908TuSpo Saarn
1
6
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Duisburger SC Preußen
Duisburger SC PreußenDSC Preußen
Fatihspor Mülheim
Fatihspor MülheimFatihspor MH
2
5
Abpfiff

Das ist der nächste Spieltag

30. Spieltag
So., 07.06.26 15:00 Uhr ETuS Bissingheim - SV Heißen
So., 07.06.26 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - SV Rot-Weiss Mülheim
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Duissern - TuS Mündelheim
So., 07.06.26 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - Duisburger SV 1900 II
So., 07.06.26 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - Duisburger SC Preußen
So., 07.06.26 15:15 Uhr SC Croatia Mülheim - Mülheimer SV 07 II
So., 07.06.26 15:30 Uhr Fatihspor Mülheim - TuS Viktoria Buchholz II

>>> Die Transfers der Kreisliga A1 Duisburg

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So lief der Spieltag der Kreisliga A2 Duisburg

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A2 Duisburg, Dinslaken, Mülheim

In der Gruppe 2 sind alle Entscheidungen bereits gefallen. Der FSV Duisburg hat den souveränen Wiederaufstieg geschafft, für die DJK Vierlinden und den SV Heißen II geht es runter in die Kreisliga B. Somit war der Spieltag nur noch von sekundärer Bedeutung. Gespielt wurde trotzdem. Der FC Albania Duisburg siegte bei Heißen mit 8:1. Auch die Sportfreunde Walsum 09 erzielten acht Treffer, blieben gegen Gelb-Weiß Hamborn zudem ohne Gegentor. Meister FSV ließ sich davon anstecken und bezwang Eintracht Walsum mit 8:3. Abgebrochen wurde die Partie vom SV Hamborn bei RWS Lohberg. Beim Stand von 6:0 für die Hausherren, erfolgte nach 56 Minuten das vorzeitige Ende. Hamborn hatte nicht mehr genügend Spieler auf de Platz.

Fr., 29.05.2026, 19:00 Uhr
MTV Union Hamborn
MTV Union HambornMTV Union 02
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09 II
6
4
Abpfiff

Fr., 29.05.2026, 19:30 Uhr
Türkischer SV 1920 Bruckhausen
Türkischer SV 1920 BruckhausenTSV Bruckha.
DJK Vierlinden
DJK VierlindenVierlinden
5
3
Abpfiff
+Video

Heute, 13:00 Uhr
SV Heißen
SV HeißenSV Heißen II
FC Albania Duisburg
FC Albania DuisburgFC Albania
1
8
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
RWS Lohberg
RWS LohbergRWS Lohberg
SV Hamborn 90
SV Hamborn 90Hamborn 90
Abgebrochen

Heute, 15:30 Uhr
Eintracht Walsum
Eintracht WalsumEint. Walsum
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
3
8
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Sportfreunde Walsum 09
Sportfreunde Walsum 09SF Walsum 09
SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
SV Gelb-Weiß Hamborn 1930GW Hamborn
8
0
Abpfiff

Das ist der nächste Spieltag

30. Spieltag
Mi., 03.06.26 19:30 Uhr FSV Duisburg - MTV Union Hamborn
Sa., 06.06.26 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - RWS Lohberg
Sa., 06.06.26 15:30 Uhr SV Hamborn 90 - Eintracht Walsum
Sa., 06.06.26 16:00 Uhr SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 - SV Heißen II
So., 07.06.26 13:00 Uhr FC Albania Duisburg - TV Jahn Hiesfeld
So., 07.06.26 13:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - Türkischer SV 1920 Bruckhausen
So., 07.06.26 15:15 Uhr DJK Vierlinden - Sportfreunde Walsum 09

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