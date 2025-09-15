Kirchlengern schlägt Mastbruch – Lohe verspielt 2:0 binnen 60 Sekunden

Nur noch eine Mannschaft ist in der Landesliga Staffel 3 ohne Saisonniederlage. Im Topspiel der zwei noch ungeschlagenen Teams von RW Kirchlengern und SF DJK Mastbruch setzten sich letzten Endes die Hausherren mit 3:1 durch und fügten den Grün-Weißen die erste Niederlage zu. Lennard Wüllner führte Kirchlengern mit einem Doppelpack in Halbzeit zwei auf die Siegerstraße und zu vorübergehenden Tabellenführung.
Auch der FC Bad Oeynhausen kassierte die erste Punktspielniederlage. Gegen den Westfalenligaabsteiger Delbrücker SC setzte es eine 1:2-Pleite. Leon Acikel hatte in der 86. Minute für den Siegtreffer der Gäste gesorgt. Zuvor sah es in der Sparkassen-Arena lange nach einem 1:1 aus, nachdem Bad Oeynhausens Joscha Kachel die Delbrücker Führung von Lukas Hartmann (18.) postwendend egalisiert hatte (20.).
Die ebenfalls gut gestarteten SV Heide Paderborn und TuS Dornberg standen sich im "kleineren" Topspiel gegenüber, in dem es an Unterhaltung und Toren aber nicht mangelte. Nach zweimaligem Rückstand setzte sich Heide mit 5:3 durch. Mann des Tages war Paderborns Darwin Lange, der sein Team mit einem Dreierpack (40./69./74.) zum dritten Saisonsieg und auf Tabellenplatz drei schoss.
Punktgleich mit Heide Paderborn und Bad Oeynhausen (elf Punkte) ist Aufsteiger VfB Schloß Holte, der gegen den TuS Lohe zwar nur einen Zähler holte, für den sich das 2:2 aber wie ein Sieg anfühlen dürfte. Lohe führte nämlich noch bis Minute 86 mit 2:0, ehe der VfB per Doppelschlag binnen 60 Sekunden noch ausgleichen konnte und somit immerhin einen Zähler an Oerlinghauser Straße behalten konnte.
Jeweils ihren Saisonsieg feierten der SV Avenwedde (1:0 beim SVKT 07 Minden), der Hövelhofer SV, der einen 0:1-Rückstand gegen den Post TSV Detmold dank zweier Treffer in der Schlussphase in einen 2:1-Sieg ummünzen konnte, und der bislang hinter den Erwartungen gebliebene SC Herford. Der SCH erledigte die Aufgabe beim Aufsteiger FC Lübbecke mit souverän 3:1, ehe es in der Schlussphase noch mal chaotisch wurde. In der 80. Minute flog erst ein Lübbecker vom Platz, ehe sich beide Teams in der Nachspielzeit noch einmal – ebenfalls durch die rote Karte – dezimierten.
Weiterhin auf den ersten Saison warten muss neben dem FC Lübbecke auch Westfalenligaabsteiger FC Nieheim, der gegen Aufsteiger BV Bad Lippspringe (1:1) einen Dreier verpasste.
7. Spieltag
So., 21.09.25 15:00 Uhr BV Bad Lippspringe - SC Herford
So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Avenwedde - SV Heide Paderborn
So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Nieheim - Hövelhofer SV
So., 21.09.25 15:00 Uhr VfB Schloß Holte - Delbrücker SC
So., 21.09.25 15:30 Uhr TuS Lohe - SVKT 07 Minden
So., 21.09.25 15:30 Uhr Post TSV Detmold - RW Kirchlengern
So., 21.09.25 15:30 Uhr SF DJK Mastbruch - FC Bad Oeynhausen
Di., 23.09.25 19:00 Uhr TuS Dornberg - FC Lübbecke
VfB Schloß Holte – TuS Lohe 2:2
VfB Schloß Holte: Connor Fitzgerald, Robin Hofmann, Robin Brummel (75. Yasser Bougana), Milo Friedrich (46. Lars Pfeiffer), Kevin Klippenstein, Maximilian Ulrich, Paul Friesen (60. Julian Lakämper), Bastian Just, Manuel Giebel, Sören Brandy (8. Daniel Fröse), Leon Klippenstein (91. Justin Henderson) - Trainer: Kevin Kröger - Trainer: Kevin Viereck
TuS Lohe: Michael Joel Arnolds, Marvin Blöbaum, Lukas Brakmann, Timo Grewe (82. Laurenz Wölfing), Niklas Sewing, Jan Marten Schmitz (82. Jan Eckert), Maximilian Kaspar, Ricardo Squarra, Robin Leo Faulstich, Stefan Langemann (75. Denis Kameric), Adrian Mavretic (75. Peywan Yüsün) - Trainer: Dejan Simonovic - Trainer: René Müller
Schiedsrichter: Tim Morfeld - Zuschauer: 220
Tore: 0:1 Adrian Mavretic (33.), 0:2 Stefan Langemann (55.), 1:2 Maximilian Ulrich (86.), 2:2 Julian Lakämper (87.)
FC Bad Oeynhausen – Delbrücker SC 1:2
FC Bad Oeynhausen: Mirko Göhner, Fabian Richter, Felix Ostsieker (93. Patrick Rosenberg), Betim Sahitaj (85. Simon Kunz), Joscha Kachel, Kjell Elias Soll (77. Philipp Derksen), Selim Alexander Kürümüs, Kai Adrian, Felix Brinkmann, Gerhard Kwarteng (73. Moritz Tiemann), Dominik Flaake (68. Timo Mühlmeier) - Trainer: Daniel Brink - Trainer: Philipp Topp - Trainer: Maximilian Gierasinski
Delbrücker SC: Marvin Meier, Justin Reineke, Levin Borgmeier, Lukas Mehn, Fabian Engelbrecht, Nils Kautschor, Hasan Dere, Tobias Heering (64. Leon Piere Acikel), Godslove Onyedikachi Anyanwu, Lukas Hartmann (76. Jeremy Franz) (93. Julian Düsterhus), Radu Nicolae Prepelita (76. Furkan Simsek) - Trainer: Detlev Dammeier - Trainer: Jeffrey Addai
Schiedsrichter: Eugen Fritz - Zuschauer: 123
Tore: 0:1 Lukas Hartmann (19.), 1:1 Joscha Kachel (21.), 1:2 Leon Piere Acikel (83.)
RW Kirchlengern – SF DJK Mastbruch 3:1
RW Kirchlengern: Yannick Hartmann, Dennis Quirin, Niklas Wüllner, Julian Marten, Artem Panasenkov, Julian Zähler, Jarno Kassebaum (65. Altan Dincdemir), Benedikt Valldorf (90. Loui Sewing), Daniel Urban (81. Jan-Luka Kollmeier), Lennard Wüllner (84. Omar Khaled), Levin Güzelel (90. Merlin Bachmann) - Trainer: Daniel Halfar - Trainer: Marcel Thelen
SF DJK Mastbruch: Lukas Raspel, Dennis Fortak, Tim Heggemann, Lars Bornefeld (65. Sven Kröger), Torben Hartmann, Frederik Witte, Sergio Taveira Pinto (86. Samjuel Heim), Abdallah Alkader (81. Nico Rellensmann), Fynn Peters, Paul-Frederik Artelt, Julius Brinkmann - Trainer: Florian Menne - Trainer: Marco Schlobinski - Trainer: Patrick Dirichs
Schiedsrichter: Fabian Niehus (Bad Oeynhausen) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Levin Güzelel (16.), 2:0 Lennard Wüllner (55.), 2:1 Paul-Frederik Artelt (63.), 3:1 Lennard Wüllner (79.)
Hövelhofer SV – Post TSV Detmold 2:1
Hövelhofer SV: Finn Ickler, Azad Dogan (58. Paul Henkenjohann), Benard Imeri (68. Berat Turan), Nick Schröder, Deniz Poyraz, Luca D'Angelo, Kamil Can Sapli (68. Julian Galas), Felix Lippold, Julian Liemke, Tobias May (86. Sebastian Laigle), Noah Arthur Melzer (78. Lorik Berisha) - Trainer: Gerrit Zöller - Trainer: Lukas Wefelmeier - Trainer: Luca D'Angelo - Trainer: Noah Henneböhle
Post TSV Detmold: Jannis Horstkötter, Lennard Schröder, Philip Wichmann (90. Enis Cömert), Zalem Özmen, Leon Hellmeier (86. Merlin Dalbke), Marvin Louis Wiebe, Maximilian Reckendorf, Jakob Oborowski, Julian Jobstmeier, Joel Weber (78. Mawouena Ayena), Marius Seipt (81. Thomas Stirz) - Trainer: André Schröder - Trainer: Markus Rüschenpöhler
Schiedsrichter: Pascal Balke (Lemgo) - Zuschauer: 91
Tore: 0:1 Julian Jobstmeier (30.), 1:1 Nick Schröder (83.), 2:1 Julian Galas (87.)
FC Nieheim – BV Bad Lippspringe 1:1
FC Nieheim: Daniel Eichmann, Marlon Pott, Alex Hopp, Matti Rohde, Dieudonne Chalier Ndongengaga Menie, Dirk Büsse, Marius Bockelkamp, Linus Herwing, Tobias Puhl, Florent Berisha, Arian Berisha - Trainer: Jörg Böhme - Trainer: Richard Soethe
BV Bad Lippspringe: Julian Gabriel, Jan-Steven Erisa, Paul Nitsch, Anton Günter (88. Davide Ayena), Jan Schlenger (46. Dino Nesic), Cagatay Karaca (84. Can Burak Altun), Sebastian Woitzyk, Markus Witmann, Maurice Malak (70. Noah Kitzmann), Nelo Donko (64. Adebola Adejoju), Noel Hirschberg - Trainer: Sascha Heisener - Trainer: Oguzhan Karaca - Trainer: Mark Leinung - Trainer: Ingo Jennebach
Schiedsrichter: Marcel Gäer (Bad Laer) - Zuschauer: 85
Tore: 0:1 Anton Günter (6.), 1:1 Tobias Puhl (37.)
FC Lübbecke – SC Herford 1:3
FC Lübbecke: David Wiens, Easid Allahib, Robert Wiens, Samir Bouachria, Can Metin Moelle (67. Walat Houra), Eren Kelemci (67. Simar Ekinci), Luca David Steinhof, Ersan Keser, Kalo Önen (46. Sven Redetzky), Deljar Omar, Moreno Antonio Siedler (46. Jeger Khuin Hamid Ghanem) - Trainer: Julian Mühlenweg - Trainer: Nils Mühlenweg
SC Herford: Dafe Nana, Pascal Widdecke, Tufan Ucar (82. Julian Czaja), Emin Neskic, Artur Esko (46. Lennart Wehmhöner), Nico Bartling (93. Tim Libor), Vitali Tichomirov, Ilias Illig, Konstantinos Keissoglou, Markus Esko (71. Danylo Tsehelniy), Stepan Hobrei - Trainer: Marcel-Amary Höcker - Trainer: Tim Daseking
Schiedsrichter: Niklas Berlinghoff - Zuschauer: 111
Tore: 0:1 Markus Esko (25.), 0:2 Ilias Illig (34.), 0:3 Nico Bartling (66.), 1:3 Walat Houra (74.)
SV Heide Paderborn – TuS Dornberg 5:3
SV Heide Paderborn: Daryoush Hosseini, Scott Millard (60. Christian Strohdiek), Jon Jakobsmeyer (60. Aron Bracke), Mohamad Basel Kawakbi, Emanuel Yanik (94. Lukas Starbatty), Lucas Kleine-Hollenhorst, Dominik Kling, Robin Ens, Ahmad Mubin Bakteari, Darwin Lange (92. Aziz Shojaai), Mike Franz - Trainer: Björn Schmidt
TuS Dornberg: Joschka Leier, Max Bartels, Valon Gashi (75. Pascal Pytlik), Dominik Kuck, Charley Achtereekte (82. Lennart Versick), Mitja Schierbaum, Jannis Bölt, Boris Glaveski (79. Paiwand Youssef), Elias Morgenroth, Clemens Bachmann (82. Kevin Vata), Nick Mdoreuli (66. Henri Ernst) - Trainer: Jens Horstmann - Trainer: Maxine Birker - Trainer: Michael Zozmann
Schiedsrichter: Lucas Krämer (Bad Oeynhausen) - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Dominik Kling (20.), 1:1 Dominik Kuck (24.), 1:2 Mohamad Basel Kawakbi (31. Eigentor), 2:2 Darwin Lange (39.), 2:3 Charley Achtereekte (45.), 3:3 Darwin Lange (70.), 4:3 Darwin Lange (74.), 5:3 Max Bartels (79. Eigentor)
SVKT 07 Minden – SV Avenwedde 0:1
SVKT 07 Minden: Dennis Mönig, Lennart Springer, Luca Christian Bruse, Anis Zouabi, Tom Mülmenstädt, Eric Beims, Lasse Haakon Kellermeier, Jason Remo Munker, Jan Rekling, Malte Lüken, Timon Henry Bredemeier (73. Joel Jamil Rabenhorst) - Trainer: Jens Meier
SV Avenwedde: Piet Hanhörster, Igor Balov, Patrick Plucinski, Hannes Braun (73. Kevin Alessandro Matulin), Riek Jürgen Ehlers, Sven Oberschelp, Samuel Kanber (73. Chukwuka Junior Nwakamma), Turgay Dundar, Leard Hasani (78. Tunay Mert Kutluhan), Muhammed Münib Gül (73. Filippo Matteo Niemetz), Nico Schürmann - Trainer: Miron Tadic
Schiedsrichter: Maik Echelmeyer - Zuschauer: 175
Tore: 0:1 Nico Schürmann (80.)
Rot: Kevin Alessandro Matulin (87./SV Avenwedde/Tätlichkeit)