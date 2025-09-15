Kirchlengern schlägt Mastbruch – Lohe verspielt 2:0 binnen 60 Sekunden

Das Acht-Tore-Spektakel gegen den TuS Dornberg entschied der SV Heide Paderborn (in rot) für sich. – Foto: Christian Bunge

Nur noch eine Mannschaft ist in der Landesliga Staffel 3 ohne Saisonniederlage. Im Topspiel der zwei noch ungeschlagenen Teams von RW Kirchlengern und SF DJK Mastbruch setzten sich letzten Endes die Hausherren mit 3:1 durch und fügten den Grün-Weißen die erste Niederlage zu. Lennard Wüllner führte Kirchlengern mit einem Doppelpack in Halbzeit zwei auf die Siegerstraße und zu vorübergehenden Tabellenführung.

Auch der FC Bad Oeynhausen kassierte die erste Punktspielniederlage. Gegen den Westfalenligaabsteiger Delbrücker SC setzte es eine 1:2-Pleite. Leon Acikel hatte in der 86. Minute für den Siegtreffer der Gäste gesorgt. Zuvor sah es in der Sparkassen-Arena lange nach einem 1:1 aus, nachdem Bad Oeynhausens Joscha Kachel die Delbrücker Führung von Lukas Hartmann (18.) postwendend egalisiert hatte (20.). Die ebenfalls gut gestarteten SV Heide Paderborn und TuS Dornberg standen sich im "kleineren" Topspiel gegenüber, in dem es an Unterhaltung und Toren aber nicht mangelte. Nach zweimaligem Rückstand setzte sich Heide mit 5:3 durch. Mann des Tages war Paderborns Darwin Lange, der sein Team mit einem Dreierpack (40./69./74.) zum dritten Saisonsieg und auf Tabellenplatz drei schoss.