Kirchheimer SC und die Mission goldener Oktober

Beim 3:3 im Landkreis-Derby gegen den VfR Garching hatten die Fußballer des Kirchheimer SC nach einem 0:3-Rückstand gerade nochmal die Kurve bekommen, im Auswärtsspiel beim TSV Kastl (Samstag, 14 Uhr) will der Landesliga-Fünfte seine Serie fortsetzen und auch im siebten Spiel hintereinander ungeschlagen bleiben. Zum Abschluss der Hinrunde wünscht sich Spielertrainer Steven Toy einen Sieg: „Im besten Falle klappt’s mit einem Dreier, und wir vergolden den Oktober.“

Kirchheim – Beim verrückten Unentschieden gegen Garching habe es ihn geärgert, dass seine Schützlinge 60 Minuten lang hinter den Erwartungen zurückblieben: „Wir haben die zweiten Bälle nicht gewonnen und waren einfach nicht richtig drin.“ Umso mehr freute sich der 36-Jährige angesichts des weiteren Verlaufs der Begegnung: „Es haben alle dran geglaubt, und es spricht für den Charakter der Mannschaft, dass sie noch ausgeglichen hat.“

Wie schon in den Wochen zuvor ließ sich die KSC-Elf von Rückschlägen nicht beeindrucken und setzten die von der Ersatzbank kommenden Akteure ihre Impulse – wie beispielsweise Lenny Gremm, Andrii Hert oder Korbinian Vollmann. Der spielende Co-Trainer ersetzte noch vor der Pause Pechvogel Fabian Czech, der umgeknickt war und sich mit einem doppelten Bänderriss vorzeitig in die Winterpause verabschiedete. Der Neuzugang hatte in dieser Saison bereits wegen einer Schulterverletzung mehrere Wochen gefehlt. Thomas Branco De Brito musste frühzeitig mit einem geschwollenen Auge raus.

Von den erkrankten Moritz Knauf, Marco Wilms, Maximilian Baitz und Niklas Karlin kehrten nur die letzten beiden am Donnerstag ins Training zurück, für Knauf steht Nicolas Beilhardt zwischen den Pfosten. Für Luka Topic (Hüftprobleme) wird es vermutlich nicht für einen Einsatz reichen, dafür kehren aber Ricardo Jacobi und Gonzalo Lopez Guerena in den Kader zurück.

Der Tabellen-14. TSV Kastl ließ zuletzt auf drei Siege am Stück zwei Niederlagen folgen (1:2 gegen Geretsried, 0:5 in Hallbergmoos), doch Steven Toy spricht mit großem Respekt über den Gegner: „Die Mannschaft ist sehr heimstark, und dort ist auch immer gute Stimmung. Das wird keine leichte Aufgabe.“ (guv)

Voraussichtliche Aufstellung: Beilhardt – Zielke, Jacobi, Lopez Guerena, Maiberger – Zabolotnyi, Bagaric, Schmöller – Sako, Prokoph, Vollmann