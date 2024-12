Kirchheim: Reaktion gegen forschen Aufsteiger zeigen

Andrii Hert bestreitet sein vorerst letztes Spiel für den KSC

Die Niederlage in Unterföhring sei „ärgerlich“ gewesen, findet Jacobi, der von der Mannschaft gegen den forschen Aufsteiger eine Reaktion sehen und einen Lerneffekt feststellen will. Ob und was sich an der Startelf der Vorwoche verändert, entscheidet sich kurzfristig. Klar ist, dass Denis Zabolotnyi – er hatte in Unterföhring das Warmlaufen wegen einer Schulterverletzung abbrechen müssen – erneut ausfällt. Und Andrii Hert bestreitet sein vorerst letztes Spiel für den KSC. Jacobi: „Er will mal kürzertreten, sich auf den Beruf und die Familie konzentrieren, weiter fleißig Deutsch lernen.“ Der ukrainische Ex-Profi Hert gab am 19. Juli 2022 beim 3:1 in Karlsfeld sein Punktspiel-Debüt. Inzwischen steht der 30-Jährige bei 60 Einsätzen (zwei Tore) in Landesliga (35) und Bayernliga (25).