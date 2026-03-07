King Manu zeigt positive Entwicklung bei Energie Cottbus

Fortuna-Leihgabe King Manu startet in Cottbus durch – Foto: Schneider Torsten

Vor zweieinhalb Jahren wechselte King Manu zu Fortuna Düsseldorf. Der 22-Jährige startete vorerst in der Zweitvertretung der Düsseldorfer, später sammelte der Innenverteidiger fünf Kurzeinsätze bei den Profis, bis ihn Verletzungen zurückwarfen. Derzeit ist Manu an den Drittligisten Energie Cottbus ausgeliehen, wo sich das Talent gut entwickelt. Bereits 2024 wurde Manu erstmals verliehen, damals zum Drittligisten FC Hansa Rostock. Bei den Norddeutschen konnte der Abwehrmann zwar Spielzeit sammeln, ihn verfolgte jedoch weiterhin das Verletzungspech.

Im Sommer beendete der gebürtige Kölner die Serie auf Rang fünf mit den Rostockern. Zu ihnen stieß damals in der zweiten Saisonhälfte Sima Suso, der mittlerweile so richtig bei den Fortuna-Profis Fuß fassen konnte, dazu. Im Sommer trennten sich die Wege der beiden: Suso blieb in Düsseldorf, Manu wechselte auf Leihbasis nach Energie Cottbus und ist dort erfolgreich. Der Innenverteidiger entwickelte sich zum Stammspieler, sein Trainer Claus-Dieter Wollitz baut voll und ganz auf das Talent.

Bereits in der ersten Partie nach seiner Ankunft, beim SV Waldhof Mannheim stand Manu in der ersten Elf. Seitdem verpasste er nur vier Spiele und das aufgrund von Ausfällen – im Dezember pausierte er wegen einer Sprunggelenksverletzung. Doch seit der Genesung geht es wieder bergauf. In 19 Drittliga-Begegnungen trug er das Cottbus-Trikot, 17-mal von Beginn an. Und es sollte noch besser werden: Gegen Aue (2:1) erzielte Manu sogar das wichtige Tor zum zwischenzeitlichen 1:1.