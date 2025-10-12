Kinderhaus übernimmt Spitze - Maaslingen verspielt Führung in Überzahl

Die Partien des 10. Spieltags im Überblick:
Westfalia Kinderhaus – Preußen Espelkamp 3:0
Westfalia Kinderhaus: Steffen Scharbaum, Florian Graberg, Levent Taylan Öztürk (58. Phil Ebbe Möllers), Jens Böckmann, Nick Rensing, Jendrik Witt, Tim-Lennart Siekmann, Luis Jan Haverland, Semih Daglar (75. Pedro Henrique de Souza Silva), Moritz Alexander Orschel (63. Leeroy Wesbuer), Brolyn Ojiako (69. Farid Abdvis Zadeh) - Trainer: Philip Just - Trainer: Massih Wassey
Preußen Espelkamp: Nik Jonas Deubel, Rene Freimuth, Dennis Schmidt, Ben Klostermann, Niklas Hille, Tristan Zopf (84. Yilmaz Karak), Rojhat Agackiran (48. Benjamin Mesic), Crispin Beyse (46. Berkay Cosar), Olivier Marohn (84. Lasse Fründ), Malik Baytar, Hasan Köse - Trainer: Christian Franz-Pohlmann
Schiedsrichter: Dustin Höse - Zuschauer: 105
Tore: 1:0 Luis Jan Haverland (7.), 2:0 Moritz Alexander Orschel (33.), 3:0 Luis Jan Haverland (44.)
SF Ostinghausen – Grün-Weiß Nottuln 1:0
SF Ostinghausen: Marcel-Maik Brylka, Filip Pieprzka (69. Dennis Bauer), Malte Wieling, Tom Franke (91. Jari Limbrock), Tobias Lyttwin, Elias Polaczy, Fabio Francesco la Mendola, Kai-Bastian Evers, Lars Schröder (89. Sefai Colak), Luis Scheiermann (78. Philipp Klaus), Felix Diening (63. Marcel Meuter) - Spielertrainer: Kai-Bastian Evers
Grün-Weiß Nottuln: Julian Jaworek, Fabian Kemper, Justus Rehers, Max Meßing, Valentyn Yarokha, Noah Hörsting (73. Noah-Jacob Afiemo), Richard Joaquim, Lukas Cofalik (69. Thorin Louis Graßnick), Gabriel Cati, Lukas Höing (86. Ludwig Bünker), Marc Perick (57. Christian Messing) - Trainer: Darius Schwering
Schiedsrichter: Nikolai Mester - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Lars Schröder (4.)
FC Nordkirchen – SC Peckeloh 1:3
FC Nordkirchen: Noel Lahr (46. Marlon van Hettinga), Marlon van Hettinga, Simon Mors (83. Lars Wannigmann), Robin Schwick (73. Benedikt Övermann), Robin Cordes (65. Jaime Carlos Borm), Antonio Abazi (46. Daniel Jonas Seidel) - Trainer: Mario Plechaty
SC Peckeloh: Anes Dautovic (65. Tom Haßheider), Erik Alexander Mannek (78. David Haxhibeqiri), Paul Ristau (65. Nikolas Korniyenko), Leandro Ricker-Rasteiro (65. Ekin Zan), Harun Kizilboga (83. Mick Schüttpelz) - Trainer: Vittorio Lombardi
Schiedsrichter: Philipp Miska - Zuschauer: 169
Tore: 0:1 Harun Kizilboga (15.), 1:1 Marlon van Hettinga (51.), 1:2 Leandro Ricker-Rasteiro (63.), 1:3 Harun Kizilboga (70.)
RW Maaslingen – SV Westfalia Soest 2:2
RW Maaslingen: Joshua Jonas Wehking, Lukas Franzmeier, Kilian Tschöpe, Magnus Giersdorff, Elms Jeroen Bornemann, Jesper Fuchs (75. Connor Wlotzka) (79. Nico Putrino), Bastian Schreiber, Jan-Malte Schwier, Kadir Yildirim, Paul-Joan Heineking (60. Burak Mete Cosar), Bastian Rode (75. Joel Waterbär) - Trainer: Sergej Bartel
SV Westfalia Soest: Claudio Osterhoff, Joshua Becker, Steffen Topp (68. Gianni-Alessandro Jácome-Fontana), Jann Conrads, Maurice Buckesfeld, Nils Topp (79. Emre Coskun), Arne Krick (46. Mohammed El Gourari), Lukas Brenk, Marlon Hellmann (57. Niklas Senk), Felipe Patricio Tobar Cabello (79. Gianluca Greco), Gianluca Greco - Trainer: Dustin Hamel
Schiedsrichter: Justus Rehermann - Zuschauer: 225
Tore: 0:1 Marlon Hellmann (4.), 1:1 Maurice Buckesfeld (11. Eigentor), 2:1 Bastian Rode (28.), 2:2 Gianluca Greco (83.)
Rot: Joshua Becker (74./SV Westfalia Soest/)
SuS Neuenkirchen – Eintracht Ahaus 3:1
SuS Neuenkirchen: Lukas Greiwe, Felix Wiggers, Jan Wiegers, Tom Köllmann, Marco Diekmann, Leon Varelmann (90. Mika Termühlen), Luca Bültel, Noah Scheipers (79. Matthis Meiring), Joshua Roß, Marvin Egbers (88. Jan Rauße), Lennart Theismann (88. Lukas Feiting) - Trainer: Alexander Zerche
Eintracht Ahaus: Rafael Romero Ponce, Timo Brillert, David Farwick, Jannes Brüning (46. Jannik Wigbels), Janis Jan Noack (57. Christopher Behrendt), Tarek El-Abdulah (74. Christopher Ransmann), Jonathan Noack, Christian Rosing, Luca Ehler (83. Marius Kleine Schonnefeld), Lennart Varwick, Moritz Wagner (68. Michel Wilkes) - Trainer: Frank Wegener
Schiedsrichter: Patrick Holz - Zuschauer: 192
Tore: 1:0 Lennart Theismann (1.), 1:1 Jonathan Noack (9.), 2:1 Marvin Egbers (48.), 3:1 Luca Bültel (75.)
Borussia Emsdetten – SV Mesum 0:2
Borussia Emsdetten: Luca Dömer, Hendrik Ohde, Arne Wolf Heinrich Bernhard Moselage (58. Vincent Schulte), Mattes Langelage, Henrik Laumann (70. Arian Tim Kraushaar), Mats Hagel (63. Elias Ernst), Julian Dirks, Attila Szabo (80. Max Siepmann), Julius Hölscher, Markus Weidel (75. Samir Haxha), Avni Kürsat Özmen - Trainer: Marc Wiethölter
SV Mesum: Hannes Schäperklaus, Tim Egbers, Rene Pöhlker (80. Milan Hartke), Christopher Strotmann, Philip Grewe, Kevin Ostendorf (86. Max Ostendorf), David Katerkamp (85. Julian Wolf), Adrian Knüver (89. Tobias Göttlich), Jordi Dindic, Julin Muthulingam, Dominic Schmidt (84. Jan Fislage) - Trainer: Pascal Wilmes
Schiedsrichter: Adrian Mazurkiewicz - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Kevin Ostendorf (46.), 0:2 Christopher Strotmann (56.)
FC Kaunitz – FSC Rheda 1:0FC Kaunitz:
Alexander Leier, Felix Frosch, Till Maasjost, Maurice Cord-Brüning, Jean-Pierre Dingerdissen, Pascal Hanna (83. Maik Bakin), Joel Kirsch (78. Tom Stickling), Oliver Bollwicht (78. Besir Bikliqi), Daniel Nadig, Fabio Kristkowitz (85. Fynn Blomberg), Gian Manuel Pieper (71. Lennart Brink) - Co-Trainer: Marcel Koch - Trainer: Levent Cayiroglu - Co-Trainer: Peter KampFSC Rheda:
Pascal Müller, Justus Kappel-Sudbrock, Nico Wennier, Engin Güney (87. Camron Parkes), Marcel Lücke, Matteo Ellefred (70. Dennis Fischer), Nemanja Milic (70. Luis Sievers), Nils Müller, Martin Aciz, Lukas Acar (58. Mustafa Dogan), Christoph Linnemann - Trainer: Christopher HankemeierSchiedsrichter:
Henry Schröder (Hiddesen) - Zuschauer:
207Tore:
1:0 Joel Kirsch (49.)Rot:
Nils Müller (68./FSC Rheda/)
Mi., 08.10.2025, 19:30 Uhr
VfL Theesen – SV Rödinghausen II 2:2
VfL Theesen: Fynn Laarmann, Julian Strathoff, Tom Fuhrmann, Ibrahim Sori-Kaba, Timur Rieger, Alessio Giorgio (87. Eric Jesper Darlath), Kai-Niklas Janz, Jannik Tödtmann (69. Timon Luca Siebert), Mattis Beckmann, Soufian Kaba, Taha Ajdar Moulla (92. Tino Aleksic) - Trainer: Engin Acar
SV Rödinghausen II: Hannes Kramp, Hendrik Rübartsch, Tim Brinkjost, Lennart Braunsmann, Julian Philipp Frommann, Damian Bittner, Tim Schmid, Noah-Henry Köse, Arvin Moulai, Harun Köse (63. Nick Drosselmeyer), Alessio Zschieschang (75. Roman-Stevan Jankowski) - Trainer: Lennard Warweg
Schiedsrichter: Arthur Armes - Zuschauer: 170
Tore: 0:1 Arvin Moulai (3.), 1:1 Mattis Beckmann (18.), 2:1 Jannik Tödtmann (43. Foulelfmeter), 2:2 Nick Drosselmeyer (80.)