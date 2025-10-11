Westfalenpokal LIVE: Verl macht es in Theesen nach der Pause deutlich

VfL Theesen – SC Verl 0:5

VfL Theesen: Fynn Laarmann, Julian Strathoff, Tom Fuhrmann, Ibrahim Sori-Kaba, Timur Rieger, Alessio Giorgio, Kai-Niklas Janz, Riad Bentria, Jannik Tödtmann, Mattis Beckmann, Soufian Kaba - Trainer: Engin Acar

SC Verl: Philipp Schulze, Tobias Knost, Fynn Otto, Niko Kijewski, Paul Lehmann, Julian Stark, Joshua Eze, Marco Mannhardt, Almin Mesanovic, Dominik Steczyk, Chilohem Onuoha - Trainer: Tobias Strobl

Schiedsrichter: Antonio Ljubas

Zuschauer: 800

Tore: 0:1 Almin Mesanovic (37.), 0:2 Chilohem Onuoha (48.), 0:3 Niko Kijewski (52.), 0:4 Berkan Taz (63.), 0:5 Fabian Wessig (79.)

Die Paarungen im Westfalenpokal:

Mi., 08.10.25 19:30 Uhr RSV Meinerzhagen (WL) - Sportfreunde Lotte (RL) 1:6

Sa., 11.10.25 14:00 Uhr VfL Theesen (WL) - SC Verl (3. Liga)

Mi., 15.10.25 19:00 Uhr BSV Schüren (WL) - FC Gütersloh (RL)

Mi., 15.10.25 19:45 Uhr SV Schermbeck (OL) - 1. FC Gievenbeck (OL)

Do., 16.10.25 19:30 Uhr TuS Erndtebrück (WL) - SC Peckeloh (WL)

Do., 16.10.25 19:30 Uhr FC Eintracht Rheine (OL) - Türkspor Dortmund (OL)

Do., 16.10.25 19:30 Uhr SG Wattenscheid 09 (OL) - Westfalia Rhynern (OL)

Do., 16.10.25 20:00 Uhr SC RW Maaslingen (WL) - SG Finnentrop/Bamenohl (OL)



Viertelfinale (20. Oktober bis 16. November)

Erndtebrück/Peckeloh - Sportfreunde Lotte

Maaslingen/Bamenohl - Rheine/Türkspor

Wattenscheid/Rhynern - Schüren/Gütersloh

Theessen/Verl - Schermbeck/Gievenbeck

Das Halbfinale wird erst Anfang 2026 ausgelost. Der Sieger des Westfalenpokals qualifiziert sich wie immer für den DFB-Pokal.