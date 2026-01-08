Kickers: Feinschliff auf Mallorca & Talent von Eintracht Frankfurt

Am kommenden Montag ist die Winterpause am Dallenberg offiziell zu Ende: Die Würzburger Kickers starten in die Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde. Auf Rang drei lauernd haben die Rothosen im Titelrennen noch alle Chancen. Um bestmöglich gewappnet zu sein für den Meisterschaftskampf in der Regionalliga Bayern, hat Cheftrainer Marc Reitmaier ein umfangreiches Programm mit insgesamt sieben Testspielen zusammengestellt. Höhepunkt der Vorbereitung wird ein knapp einwöchiges Trainingslager auf Mallorca sein. Auf der Baleareninsel wollen sich die Kickers den Feinschliff holen. Richtig ernst wird es dann wieder am 28. Februar, wenn gleich zum Frühjahrsauftakt der richtungweisende Schlager bei Tabellenführer 1. FC Nürnberg II ansteht.
Personell dürfen sich die Würzburger in der Winterpause über die Rückkehr eines Talents freuen. Maurice Schossee, der am Samstag seinen 18. Geburtstag feiert, kehrt aus dem Nachwuchsbereich von Eintracht Frankfurt mit sofortiger Wirkung an den Dallenberg zurück. Der junge Defensivmann besitzt viel Potential und war 2023 vom FWK zur Eintracht gewechselt. Insgesamt 23 Einsätze in den U17- und U19-DFB-Nachwuchsligen kann Schossee vorweisen. Behutsam soll der 1,82 Meter große gebürtige Würzburger nun an den Herrenbereich und die Regionalliga herangeführt werden.
Der Winterfahrplan im Überblick:
Montag, 12.01.2026: Trainingsauftakt
Samstag, 17.01.2026, 14:00 Uhr: 1. Testspiel auswärts FSV Hollenbach
Freitag, 23.01.2026, 18:00 Uhr : 2. Testspiel auswärts TSV Abtswind
Samstag, 24.01.2026, 15:30 Uhr: 3. Testspiel daheim SG Wattenscheid 09
Samstag, 31.01.2026, 14:00 Uhr : 4. Testspiel auswärts FSV Frankfurt
Samstag, 07.02.2026, 14:00 Uhr: 5. Testspiel SG Barockstadt Fulda-Lehnerz, Ort ist noch nicht fix
Montag, 09.– Samstag, 14.02.2026: Trainingslager Mallorca
Dienstag, 11.02.2026, 11:00 Uhr: 6. Testspiel Atletico Baleares
Samstag, 21.02.2026, 14:00 Uhr : 7. Testspiel daheim SpVgg Ansbach
Samstag, 28.02.2026, 14:00 Uhr :
Frühjahrsauftakt 21. Spieltag auswärts 1. FC Nürnberg II