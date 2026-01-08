Kickers: Feinschliff auf Mallorca & Talent von Eintracht Frankfurt

Am kommenden Montag ist die Winterpause am Dallenberg offiziell zu Ende: Die Würzburger Kickers starten in die Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde. Auf Rang drei lauernd haben die Rothosen im Titelrennen noch alle Chancen. Um bestmöglich gewappnet zu sein für den Meisterschaftskampf in der Regionalliga Bayern, hat Cheftrainer Marc Reitmaier ein umfangreiches Programm mit insgesamt sieben Testspielen zusammengestellt. Höhepunkt der Vorbereitung wird ein knapp einwöchiges Trainingslager auf Mallorca sein. Auf der Baleareninsel wollen sich die Kickers den Feinschliff holen. Richtig ernst wird es dann wieder am 28. Februar, wenn gleich zum Frühjahrsauftakt der richtungweisende Schlager bei Tabellenführer 1. FC Nürnberg II ansteht.