Kickers Emden feiert Comeback-Sieg gegen HSV II

– Foto: Pressefoto Eibner

Nach zwei sieglosen Partien hat Aufsteiger Kickers Emden am Samstag eindrucksvoll auf die Mini-Krise reagiert. Mit einem hart erkämpften 2:1-Erfolg beim Hamburger SV II meldeten sich die Ostfriesen zurück auf der Erfolgsspur – und das trotz eines denkbar schlechten Starts. Ein Eigentor von Luis Podolski in der sechsten Minute brachte die Emdener früh in Rückstand, doch die Mannschaft bewies Charakter und drehte die Partie noch zu ihren Gunsten.

Die Begegnung gegen die U21 des HSV fand auf dem Kunstrasen im Stadion Hoheluft statt, wo die Gastgeber zunächst das Spielgeschehen dominierten. Nach einer unglücklichen Abwehraktion von Podolski landete ein Schuss von Alidou Sillah im Emdener Tor und verschaffte den Hamburgern die Führung. Kickers tat sich in der ersten Hälfte schwer, gefährliche Akzente zu setzen. Erst kurz vor der Pause kamen die Gäste besser ins Spiel: Eine Flanke von Schiller landete auf dem Kopf von von Aschwege, der nur knapp das Ziel verfehlte. Auch ein Versuch von Schiller selbst scheiterte am aufmerksamen HSV-Keeper Hermann. Offenbar hatte Trainer Stefan Emmerling in der Kabine die richtigen Worte gefunden, denn die Emdener kamen wie ausgewechselt aus der Pause. Bereits zwei Minuten nach Wiederanpfiff sorgte ein wuchtiger Volley von Mika Eickhoff für Aufregung, der jedoch am Querbalken landete. Doch Kickers ließ nicht locker: In der 53. Minute fand Eickhoff mit einem präzisen Steilpass seinen Mitspieler Steinwender, der aus spitzem Winkel gekonnt zum 1:1-Ausgleich einschlenzte.

Das Spiel nahm in der Folge an Intensität zu, beide Teams kamen zu guten Möglichkeiten. Doch es war Kickers Emden, das gegen Ende die Oberhand gewann. Der eingewechselte Emmanuel Abbey brachte in der 80. Minute die Entscheidung. Nach einem beeindruckenden Solo setzte sich der Joker energisch durch und traf zum umjubelten 2:1 für die Ostfriesen. In der Schlussphase war es schließlich Torhüter Bergmann, der mit zwei Glanzparaden den Sieg für Emden sicherte. Fast wäre der Vorsprung noch ausgebaut worden, doch ein Konter von Igwe landete an der Latte.