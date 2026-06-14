KFC Uerdingen: Yasin-Cemal Kaya wechselt in die Türkei

Yasin-Cemal Kaya (Mitte) nach seinem Tor gegen Bergisch Born. – Foto: Ralph Görtz

Der KFC Uerdingen hat zum Ende der Saison ihre Abgänge bekanntgegeben - darunter auch Yasin-Cemal Kaya, der mit 32 Einsätzen zum Stammpersonal von Trainer Julian Stöhr zählte. Mittlerweile ist der neue Klub des Zehners bekannt: Er wechselt in die Türkei.

Düsseldorfer Trainer in der Türkei

Der Linksfuß traf für die Uerdinger viermal und legte weitere drei Treffer auf. Immer wieder ließ der Techniker sein Können aufblitzen, konnte aber nicht ganz an seine teils starken Leistungen im Trikot der SSVg Velbert abknüpfen; 2022/23 gelangen ihm beispielsweise zwölf Tore und zehn Vorlagen. Den nächsten Schritt wagt er dennoch - und dieser kann sich sehen lassen: Er wechselt in die dritte türkische Liga zu 1461 Trabzon. Trainer dort ist der gebürtige Düsseldorfer und Ex-Spieler des MSV Duisburg, 1. FC Kaiserslautern oder TSV Eller Olcay Sahan.

„Ich bin aus Trabzon. Ich werde für den Erfolg der Mannschaft meiner Heimatstadt, KCT 1461 Trabzon FK, kämpfen. Das begeistert mich schon jetzt", sagt Kaya bei seiner Vorstellung in den Vereinsmedien. Vizepräsident Hüseyin Tüysüz meint: „Wir stellen einen starken, kämpferischen Kader zusammen. Wir glauben sehr an Yasin Cemal und vertrauen ihm.“