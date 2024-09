Der KFC Uerdingen will auch im Pokal so lange wie möglich mitmischen. – Foto: Sascha Hohnen

KFC Uerdingen: „Wir spielen, um den Pokal zu gewinnen" In der zweiten Runde des Niederrheinpokals trifft der KFC Uerdingen auf den TVD Velbert. Gegen den Oberligisten sind die Blau-Roten klarer Favorit, aber am Gegner will sich Trainer René Lewejohann sowieso nicht ausrichten.

In der Länderspielpause steht für den KFC Uerdingen die zweite Runde im Niederrheinpokal auf dem Programm. Der Gegner am Samstagabend in der Grotenburg ist der TVD Velbert aus der Oberliga Niederrhein. Anstoß der Partie ist um 18 Uhr.

Sa., 07.09.2024, 18:00 Uhr KFC Uerdingen KFC Uerdingen TVD Velbert TVD Velbert 3 n.E. 4 Nach drei absolvierten Spielen in der Oberliga steht der TVD nach zwei Niederlagen und einem Remis auf Rang siebzehn. Für KFC-Coach René Lewejohann aber spielt der Gegner vorrangig keine Rolle. „Mein Hauptaugenmerk liegt in jedem Spiel auf unserem Matchplan. Offensiv wie defensiv. Unsere Spielprinzipien, die wir haben, umzusetzen. Da spielt es keine Rolle, ob es ein Kreisligist oder Bundesligist ist.“

Lewejohann will ins Finale Gleichwohl will der Übungsleiter eine Runde weiterziehen. „Ich will ins Pokalfinale. Ich spiele den Pokal, um zu gewinnen“, unterstreicht der 40-Jährige. Dabei muss er aber auch auf einige Akteure verzichten. So fällt Ufumwen Osawe weiterhin aus, er wird wohl auch die kommenden Wochen noch kein Thema sein. Auch für Max Klump kommt die Begegnung gegen Velbert im Pokal noch zu früh, er soll frühestens am kommenden Freitag gegen Rot-Weiß Oberhausen am 7. Spieltag der Regionalliga wieder ein Thema für den Kader sein, so Lewejohann.