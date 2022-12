KFC Uerdingen verliert nach schwacher Leistung beim MSV Düsseldorf Der KFC Uerdingen konnte nie für ausreichend Gefahr sorgen, um die Gastgeber vor Probleme zu stellen und verpasst es, den Anschluss auf Spitzenreiter SSVg Velbert zu wahren.

Der MSV Düsseldorf hat für eine faustdicke Überraschung gesorgt und den KFC Uerdingen mit einem weitestgehend souveränen 2:1 (0:0) in die Schranken gewiesen. In der Oberliga Niederrhein lässt der KFC damit weiter Punkte liegen und bietet Primus SSVg Velbert eine Steilvorlage, die Tabellenführung auszubauen.

Ereignisarme erste Halbzeit

Im letzten Spiel von Interimstrainer Patrick Schneider zeigten sich für den KFC wieder alte Muster auf. Die Uerdinger verpassten es, längere Ballbesitzphasen auch in gefährliche Toraktionen umzumünzen. Der MSV presste den KFC phasenweise sehr hoch, was vermehrt zu Unkonzentriertheiten und Ungenauigkeiten im Spielaufbau führte. Die Düsseldorfer Gastgeber hatten daher von Beginn an keine sonderlichen Probleme, den Gegner von der eigenen Gefahrenzone fernzuhalten.

Die wohl einzigen echten Chancen aus dem ersten Durchgang gab es auch auf Seiten des MSV. Keeper Robin Udegbe klärte jedoch einen Kopfball (13.) sowie einen Distanzschuss (45+2) jeweils zur Ecke.

Nach Wiederbeginn geht es Schlag auf Schlag

Zur zweiten Halbzeit wachten beide Seiten urplötzlich auf. Zunächst fand sich Mohamed Yassin Benslaiman Benktib alleine vorm Tor wieder und scheiterte mit einem schwachen Abschluss im eins-gegen-eins gegen an Udegbe (46.). Postwendend auf der anderen Seite verzog der frisch eingewechselte Ryo Iwata einen Ball aus kurzer Distanz knapp neben das Tor (49.)

Der Bann war gebrochen und Uerdingen bot den Düsseldorfern zu viel Platz über Konter. Nach einem der vermehrten Ballverluste im Spielaufbau setzte sich Nihat Koray Tepegöz im Duell gegen den überforderten Kai-Bastian Evers problemlos durch. Seine Flanke verwandelte Oben Robert Molango schnörkellos zum Führungstreffer (51.).

Der KFC stand über die meiste Zeit neben sich und kam auch nur selten in die Zweikämpfe. Auch nach dem Rückstand änderte sich nicht viel am Spielgeschehen: Der MSV machte mit hohem Pressing Druck auf den mehrfach fehlerbehafteten Spielaufbau der Gäste. Und so war es dann einmal mehr Benktib, der von der Hintermannschaft des KFC nicht genug Druck bekam und die Gelegenheit für einen bestimmten Flachschuss zum 2:0 nutzte (72.)