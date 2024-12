KFC Uerdingen verbucht knappen Sieg gegen SC Wiedenbrück

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 30.11.2024 14.00 Uhr

Austragungsort: Rheda-Wiedenbrück

Wettbewerb: Regionalliga West

Spieltag: 17

Spielbericht: SC Wiedenbrück gegen KFC Uerdingen 0:1 (0:0)

Rheda-Wiedenbrück. Vor 429 Zuschauern stehen sich der SC Wiedenbrück und der KFC Uerdingen am Samstag gegenüber. Viele Tore fallen bei dem Aufeinandertreffen im Rheda-Wiedenbrücker Jahnstadion nicht.

Bevor ein erstes Tor geschossen wird, zieht Schiri Nils Hasse eine Gelbe Karte an die Gäste. Das Spiel kommt nur langsam in Gang. Die erste Halbzeit vergeht ohne Tor und die Teams gehen 0:0 in die Pause. Auch nach dem Seitenwechsel sieht es nicht besser aus. Dann endlich bringt Hamadi Al Ghaddioui die Gäste in Führung (67).

Beide Teams wechseln in der verbleibenden Spielzeit nochmal aus. Benjamin Friesen wird eingesetzt für Jan Lukas Liehr und Christoph Linnemann für Christian Stabenau. Auf der Gastseite räumen Ufumwen Osawe für Rawley Angus St John und Angelo Langer für Alexander Lipinski den Platz. Auszahlen tut es sich leider nicht.

Es bleibt bei einem Tor. Der KFC Uerdingen macht sich siegreich auf den Heimweg.

Platz neun gehört den Krefeldern.

Die Aufstellungen: SC Wiedenbrück - KFC Uerdingen

SC Wiedenbrück: Christian Stabenau (19), Joel Udelhoven (4), Marcel Hölscher (1), Davud Tuma (27), Luca David Kerkemeyer (24), Jan Lukas Liehr (31), Mats Leonard Brune (14), Fabian Brosowski (33), Niklas Szeleschus (7), Ismail Badjie (23), Tim Geller (5)

KFC Uerdingen: Angelo Langer (21), Nazzareno Ciccarelli (10), Hamadi Al Ghaddioui (30), Ben Klefisch (8), Ufumwen Osawe (9), Ron Meyer (1), Tim-Thomas Brdaric (3), Max Peter Klump (11), Tim Stappmann (4), Sisco Ngambia Dzonga (2), Melvin Aladin Ramusovic (6)

Schiedsrichter: Nils Hasse

Assistent: Timo Ebbing

Assistent: Alexander Wensing



Themenseite: Regionalliga West

Die Inhalte dieses Berichts wurden automatisch auf der Basis von DFB-Daten zusammengestellt.