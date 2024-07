Im ersten Testspiel der neuen Saison trennte sich der KFC gegen VVV.Venlo mit 2:2 unentschieden. – Foto: Ralph Görtz

KFC Uerdingen startet mit Heimspiel gegen Sportfreunde Lotte Der Spielplan der Regionalliga West steht fest. Auswärts geht es zur U23 des FC Schalke. Am Samstag nehmen die Uerdinger in Oberhausen am Turnier teil.

Erst gestern gab der Westdeutsche Fußballverband die Spielpaarungen für den Ligaauftakt in der Regionalliga West bekannt. Dabei trifft der KFC Uerdingen als Aufsteiger am Samstag, 2. Juli in der Grotenburg auf den Westfalen-Aufsteiger Sportfreunde Lotte. Am 2. Spieltag sind die Uerdinger im Parkstadion bei der U23 des FC Schalke 04 zu Gast, bevor eine Woche später der FC Gütersloh nach Krefeld kommt.

Hochkarätig besetztes Vorbereitungsturnier Um beim Saisonstart bestens vorbereitet zu sein, nimmt der KFC am Samstag am Blitzturnier um den Emscherinsel-Cup in Oberhausen teil. Ausrichter ist der SC Rot-Weiß Oberhausen, der Jahr sein 120-jähriges Bestehen feiert. Neben den Gastgebern und dem KFC ist auch der Wuppertaler SV mit dabei. Das Teilnehmerfeld komplettiert die U21 des FC Middlesbrough aus der Partnerstadt Oberhausens. Die erste Mannschaft aus der 90.000 Einwohnerstadt im Nordosten Englands spielt in der Championship, das ist die zweithöchste Spielklasse. In der vergangenen Saison belegte der FC Platz acht.

Los geht es im Stadion Niederrhein um 12 Uhr mit dem Spiel der Gastgeber gegen Middlesbrough. Um 13 Uhr trifft der KFC auf den Wuppertaler SV gegen den die Uerdinger in ihrer bislang letzten Regionalliga-Saison (21/22) zwei 0:2-Niederlagen kassierten. Nach dem Kräftemessen zwischen Middlesbrough und Wuppertal trifft der KFC um 15 Uhr auf Rot-Weiß Oberhausen. Bei den Fans der Uerdinger werden da wahrscheinlich Erinnerungen an den 14. August 2021 wach. Nach dem Rückzug von Mikael Ponomarev, verbunden mit einer Insolvenz und dem Abstieg aus der dritten Liga, lag der KFC damals völlig am Boden. Erst auf dem letzten Drücker hatten die damaligen Macher um den 1. Vorsitzenden Damian Raths ein Team zusammengestellt. Direkte Duelle als Gradmesser für die kommende Spielzeit