KFC Uerdingen präsentiert den zweiten Winter-Zugang

Der KFC Uerdingen hat den nächsten Winter-Transfer präsentiert: Aus der Oberliga Westfalen kommt Außenverteidiger Ibuki Noguchi vom SV Schermbeck, der damit also den entgegengesetzten Weg von Kinsgley Marcinek geht.

Noguchi hat den KFC als MSV-Spieler zweimal geschlagen

Am Niederrhein ist Noguchi kein Unbekannter, denn 2017/18 kam er erstmals in das Verbandsgebiet, als er zum 1. FC Viersen wechselte. In der Folge kam er auch bei der VSF Amern und den FC Remscheid zum Einsatz, ehe, er 2022/23 erstmals in die Oberliga Niederrhein und für den MSV Düsseldorf auflief. Fans des KFC Uerdingen könnten ihn schon da erlebt haben, denn der Japaner stand in beiden Partien gegen die Düsseldorfer über die volle Distanz auf dem Platz (1:2 und 3:6).

Im Anschluss wechselte er über die Mittelrheinliga und die SpVg Porz zum TuS Bövinghausen in die westfälische Oberliga und komplettierte die Oberligen in Nordrhein-Westfalen. Etwas, was vor ihm nicht allzu viele Spieler erreicht haben dürften. In Schermbeck kam er in der Hinrunde 13-mal zum Einsatz und sagt nun über seinen Wechsel in die Grotenburg: "Ich freue mich sehr auf Krefeld, die fantastischen Fans und das tolle Stadion. Natürlich möchte ich helfen, den sportlich guten Weg fortzusetzen."