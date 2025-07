KFC Uerdingen live: Testspiel gegen VfB und zwei neue Spieler

Am Sonntag geht der Neustart des KFC Uerdingen in die nächste Runde, denn der Oberliga -Klub bestreitet um 15 Uhr beim VfB Uerdingen sein erstes Testspiel - live auf FuPa. Außerdem hat der Regionalliga-Absteiger zwei weitere Zugänge vorgestellt.

Testspiele gegen Krefelder Klubs gehören in der Vorbereitung zur Tagesordnung des KFC Uerdingen - vor allem gegen den VfB Uerdingen. Das Team von Stefan G. Rex war bereits in den vergangenen drei Jahren Gastgeber für den einstigen Bundesliga-Klub, allerdings zog der VfB beim 2:6, 0:3 und 3:6 jeweils den Kürzeren, wenngleich die Ergebnisse allesamt mehr als ordentlich waren.

Für Neu-Coach Julian Stöhr, den die immer noch nicht in Verantwortung bestätigten "Freunde und Förderer" des KFC Uerdingen als neuen Trainer vom ETB Schwarz-Weiß Essen geholt haben, ist es das erste Spiel. Der neu formierte Kader präsentiert sich erstmal in einem Testspiel, dabei war der Trainingsauftakt in der vergangenen Woche bereits ein Kassenschlager.

Mit dabei sind nun auch die Talente Derick Gyamfi (18) und Maximilian Dimitrijevski (19). Gyamfi ist Stürmer und kommt aus der DFB-Nachwuchsliga vom TSV Meerbusch, Mittelfeldspieler Dimitrijevski spielte zuletzt für Ratingen 04/19 und in der Jugend-Bundesliga für Borussia Mönchengladbach. Bei der Vorstellung der beiden Zugänge sagt Stöhr: „Derick ist ein sehr talentierter Stürmer, der in den Trainingseinheiten schon gezeigt hat, dass er vor dem Tor eiskalt ist. Es wird sich im nächsten Jahr definitiv taktisch noch weiterentwickeln, da er sehr lernwillig ist. Max ist ein lauf- und spielstarker Mittelfeldspieler, der uns in den bisherigen Einheiten überzeugt hat. Ich freue mich, dass er Teil unseres Teams wird.“ Neuer Physiotherapeut ist Simon Brüggemann.