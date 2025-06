Erstes Training des KFC. – Foto: Ralph Görtz

KFC Uerdingen: Dieser Tag wird noch lange nachhallen Aufgalopp am Löschenhofweg: Der KFC Uerdingen ist am Samstag in die Vorbereitung eingestiegen. Vor Ort waren auch knapp 400 Fans.

Am Ende wurde es dann noch einmal so richtig laut. Die Mannschaft und die Team-Verantwortlichen des KFC Uerdingen versammelten sich vor der kleinen Tribüne des Stadions am Löschenhofweg und erhielten einen kleinen Vorgeschmack auf das, was in ein paar Wochen in der Grotenburg auf sie warten wird: „Uerdingen, Uerdingen“ hallte es ihnen entgegen und über den gesamten Platz – die Ultras des KFC gaben dem Team mit Schlachtrufen und einer Motivationsansprache schon einmal lautstark und leidenschaftlich die Richtung vor.

Sichtlich beeindruckt ob dieser Fan-Wucht machte sich die Mannschaft im Anschluss auf den Weg an die Bande, klatschte mit den Fans ab. Für die Spieler war es das beeindruckende Ende eines ebenso ereignisreichen wie schweißtreibenden Vormittags. Denn rund 90 Minuten zuvor hatte das Team erstmals zum Training auf den Platz gebeten. Unter dem lautstarken Applaus von rund 400 anwesenden Zuschauern hatte der Kader gegen 12.30 Uhr den Rasen betreten – und wurde in der Folge trotz der schwülwarmen Temperaturen nicht in Watte gepackt. Nicht mit der von der Partie war allerdings Alexander Lipinski, der sich am Samstag noch im Urlaub befand.

Es wurde gespielt Nach einem lockeren Aufgalopp in Form von drei Stadionrunden ging es direkt an die Arbeit mit dem Ball. Erst in Kleingruppen, danach in verschiedenen Spielformen auf Mini-Tore und verkürztem Feld . Ball und Spieler sollten laufen, Stöhr dirigierte vom Seitenrand seine Akteure, forderte und erklärte, lobte und dirigierte. An vielen Stellen war zu erkennen, dass alle Spieler in dieser Zusammensetzung noch nie gemeinsam auf dem Platz gestanden hatten. Absprachen fehlten noch, das blinde Verständnis zueinander logischerweise auch.