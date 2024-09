KFC Uerdingen live: Pflicht, Kür oder Überraschung gegen TVD Velbert?

Auf Fußball müssen die Fans des KFC Uerdingen an diesem Wochenende nicht verzichten, obgleich der Spielbetrieb in der Regionalliga West ruht. Im Niederrheinpokal peilt die Elf von René Lewejohann den Einzug in das Achtelfinale an, ist aber aus mehreren Gründen gewarnt: Nach der Niederlage beim 1. FC Bocholt (0:2) will der Traditionsverein natürlich direkt zurück in die Spur finden, allerdings hatte Uerdingen in der 1. Runde bereits einige Probleme: Beim Bezirksligisten Vogelheimer SV zog der Regionalliga-Neunte erst in der Verlängerung das Ticket für Runde zwei. Begünstigt durch ein Eigentor und Joker Adam Tolba hieß es am Ende 4:2.