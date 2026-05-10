 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

KFC Uerdingen live: Gradmesser bei der SpVg Schonnebeck im Ticker

Oberliga Niederrhein: Die Aussichten auf eine Regionalliga-Rückkehr des KFC Uerdingen sind weiterhin mehr als vielversprechend. Gegen die SpVg Schonnebeck soll der Erfolgslauf weiter fortgesetzt werden. FuPa Niederrhein berichtet mit einem ausführlichen Liveticker und Fotos vom Spielfeldrand.

von Markus Becker · Heute, 14:21 Uhr · 0 Leser
– Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

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KFC Uerdingen
Schonnebeck

Die Punkteausbeute aus der Hinrunde hat der KFC Uerdingen schon jetzt übertroffen. Sollte es schlussendlich aber für den Meistertitel reichen, müssen die Krefelder weiterhin den Fuß auf dem Gaspedal belassen. Für Kontrahent SpVg Schonnebeck ist wiederum tabellarisch nicht mehr besonders viel zu gewinnen oder zu verlieren.

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Schonnebeck im Schatten der Spitzenteams

Noch zum Abschluss der Hinrunde standen Schonnebeck und Uerdingen tabellarisch auf Augenhöhe. Doch nach einigen kleineren Fehltritten im neuen Jahr kann das Team von Dirk Tönnies wohl bestenfalls nur noch auf den vierten Tabellenplatz schielen. Sicher kein immenser Rückschlag für die Schwalben, stand im vergangenen Sommer noch ein immenser Umbruch in der Offensive mit den Abgängen von Top-Spielern wir Arne Wessels, Conor Tönnies und Artur Golubytskij an. Mit der Verpflichtung von Niko Bosnjak bewiesen die Schonnebecker in jedem Fall ein gutes Näschen. Der 23-Jährige ist mit 24 Treffern auf dem besten Wege, sich die Torjägerkrone am Ende der Saison aufzusetzen.

Heute, 15:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
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KFC Uerdingen
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Während die nächstjährige Ligazugehörigkeit der Essener bereits feststeht, hat Uerdingen noch intensive Hoffnungen auf den Aufstieg. Rechtzeitig greift im Team von Julian Stöhr ein Zahnrädchen ins andere, fünf Siege in Folge unterstreichen den Lauf des Traditionsklubs. Das Aufeinandertreffen im Hinspiel war bereits hart umkämpft. Damals entschied ein in der Entstehung glücklicher Treffer von Ole Päffgen die Partie zugunsten des KFC.

Restprogramm KFC Uerdingen

32. Spieltag: (H) 1. FC Kleve (17.)
33. Spieltag: (A) TSV Meerbusch (7.)
34. Spieltag: (H) VfL Jüchen-Garzweiler (10.)

Restprogramm SpVg Schonnebeck

32. Spieltag: (A) ETB Schwarz-Weiß Essen (6.)
33. Spieltag: (H) VfB Homberg (16.)
34. Spieltag: (A) Holzheimer SG (9.)

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