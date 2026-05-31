KFC Uerdingen holt Mannschaft & Nationalspieler von Fortuna Düsseldorf

Ein neues Team für den KFC Uerdingen. – Foto: Markus Becker

Der KFC Uerdingen 05 geht einen besonderen Schritt und steigt mit sofortiger Wirkung in den Amputierten-Fußball ein. Der Traditionsverein übernimmt die Mannschaft, die bislang unter dem Dach von Fortuna Düsseldorf gespielt hatte, und wird mit ihr ab der Saison 2026 in der Deutschen Amputierten-Fußball-Bundesliga antreten.

Für den KFC ist der Einstieg zugleich ein deutliches Zeichen im Bereich Inklusionssport. „Wir sind stolz darauf, mit unserer neuen Mannschaft in den Inklusionssport einzusteigen und direkt mit mehreren deutschen Nationalspielern in der Bundesliga zu spielen“, sagt Sebastian Schmidt, Geschäftsführer des KFC Uerdingen 05.

Hintergrund des Wechsels ist der Abstieg der Profis von Fortuna Düsseldorf in die 3. Liga. In dessen Folge hatte der Düsseldorfer Verein dem Amputierten-Fußball nach Angaben der Uerdinger die strukturelle und finanzielle Unterstützung entzogen. Damit stand die sportliche Zukunft der Mannschaft kurzfristig infrage. Um den Spielbetrieb zu sichern, wurde eine neue Heimat gesucht - und mit dem KFC Uerdingen sehr schnell gefunden.

Auch vonseiten der Liga wird der Einstieg des KFC ausdrücklich begrüßt. Für den Amputierten-Fußball in Deutschland ist die Fortführung der Mannschaft sportlich und strukturell bedeutsam, schließlich gehören mehrere deutsche Nationalspieler zum Kader.

Die Entscheidung sei innerhalb kürzester Zeit gefallen. „Wir haben uns sehr schnell und aus voller Überzeugung in nur wenigen Stunden für diesen Schritt entschieden, denn ansonsten hätte eine sehr begabte Mannschaft nicht in der Bundesliga spielen können. Finanziell ist der Spielbetrieb für diese Saison durch Garantien von Privatpersonen gesichert: Wir suchen zudem aktiv nach Partnern, die unsere Amputierten-Mannschaft unterstützen“, erklärt Schmidt.

„Wir freuen uns sehr, dass sich mit dem KFC Uerdingen ein Traditionsverein bei uns engagiert, diese für den Amputiertenfußball wichtige Mannschaft bei sich integriert und damit den Spielbetrieb der Liga bereichert“, erklärt Christian Heintz, Geschäftsführer der Deutschen Amputierten-Fußball-Liga. Heintz hebt dabei besonders die Geschwindigkeit hervor, mit der Uerdingen reagiert habe. „Der spontane, schnelle und flexible Einstieg der Uerdinger ist schlicht sensationell und zeigt, wie fortschrittlich der Verein aufgestellt ist“, sagt der Liga-Geschäftsführer.

Der sportliche Wert der neuen Uerdinger Mannschaft ist hoch. Zum Kader gehören mit Jamie Knowles, Jonas Lappe, Marco Reinecke, Benito Salazar, Majed Sajid und Angelo Trosino mehrere deutsche Nationalspieler. Die deutsche Nationalmannschaft ist für die Weltmeisterschaft qualifiziert, die im November in Mexiko stattfinden wird. Trainer der neuen KFC-Mannschaft ist Claudiusz Dittrich, der zugleich als Nationaltrainer tätig ist.

Für den KFC ergibt sich damit ein bemerkenswerter Einstieg: Der Verein übernimmt nicht nur irgendeine Mannschaft, sondern ein Team mit nationaler Qualität, internationaler Perspektive und großem sportlichem Potenzial. Der erste Spieltag der Saison 2026 in der Deutschen Amputierten-Fußball-Liga findet am 30. und 31. Mai statt.

Was Amputierten-Fußball ausmacht

Amputierten-Fußball ist eine leistungsorientierte und dynamische Fußballvariante für Menschen mit Arm- oder Beinamputationen oder vergleichbaren Beeinträchtigungen. Gespielt wird ohne Prothesen. Feldspieler mit Beinamputation oder von Geburt an verkürzten Beinen bewegen sich mit Unterarmgehstützen fort, Torhüter haben eine Armamputation oder eine ähnliche Beeinträchtigung.

Der Sport wird nach international einheitlichen Regeln ausgetragen und verbindet Intensität, Technik, Athletik und Teamgeist. In Deutschland organisiert die Deutsche Amputierten-Fußball-Liga den Spielbetrieb und verantwortet zudem die Nationalmannschaft.

Mit dem Einstieg in diese Sportart erweitert der KFC Uerdingen sein Profil deutlich. Der Verein schafft einer bestehenden Bundesliga-Mannschaft eine neue Heimat, sichert ihren Spielbetrieb und setzt zugleich ein Zeichen für Inklusion, Leistungsbereitschaft und gesellschaftliche Teilhabe durch Fußball. Entscheidend wird nun sein, dass der neue Bereich auch über die laufende Saison hinaus strukturell abgesichert wird. Erste private Garantien sichern den kurzfristigen Betrieb, weitere Partner sollen folgen.

Für Uerdingen ist der Schritt sportlich wie gesellschaftlich bemerkenswert. Aus einer kurzfristigen Notsituation entsteht beim KFC ein neues Kapitel - mit einer Mannschaft, die direkt auf Bundesliga-Niveau antritt und mehrere Nationalspieler in den Verein bringt.

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