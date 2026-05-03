KFC Uerdingen hält weiter Kontakt zur Spitze

Der Aufsteiger aus Hamminkeln wirkte geschockt, der KFC blieb gefährlich. Erst wurde ein Schuss von Kaya aus guter Position zur Ecke abgewehrt, diese köpfte Torschütze Reck dann aber an die Latte (20.). Acht Minuten später zog Tolba erneut über die rechte Seite an zwei Dingdenern vorbei, suchte diesmal selbst den Abschluss. Bei seinem Schuss aus etwa 16 Metern traf er den Ball jedoch nicht richtig, sodass Buers ihn sicher aufnehmen konnte. Von Dingden kam offensiv außer einem Fernschuss von Nicolas Clasen und einem von Hulshorst recht wenig. Vier Minuten vor der Pause hingegen hatte erneut Tolba die Möglichkeit, aus kurzer Distanz für das 2:0 zu sorgen. Er schoss allerdings über das Gehäuse von Buers.

KFC baut Siegesserie weiter aus