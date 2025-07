KFC Uerdingen gewinnt ersten Test - Überraschungen in Startelf & Kader

Der KFC Uerdingen bezwang den Bezirksliga-Absteiger VfB Uerdingen auswärts mit 4:0, alle Toren fielen im ersten Durchgang. Nach der Pause lief dann nicht mehr zu viel zusammen, das wundert in der Vorbereitung auch nicht. Schließlich kündigte Stöhr bereits vorab an, allen Akteuren möglichst viel Spielzeit geben zu wollen.

Spannender sind dagegen diese vier Akteure: Venhar Ismailji, der schon Regionalliga-Erfahrung bei Fortuna Düsseldorf II gesammelt hat, saß auf der Bank, sein ehemaliger Mitspieler Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (Rückrunde TSV Meerbusch: elf Tore, fünf Vorlagen, zuvor bei der SSVg Velbert: sechs Tore, eine Vorlage) stand dagegen in der Startelf. Das gilt auch für Milot Ademi, der in der U19 von Rot-Weiss Essen 16 Tore in 24 Partien schoss, dann zu Rot-Weiss Erfurt wechselte, aber die abgelaufene Saison schließlich beim SV Wilhelmshaven in der Oberliga Niedersachsen bestritt, und Oran Horgan. Über Horgan gibt es keinen Eintrag in der FuPa-Datenbank; die ersten Recherchen lassen einen jungen Innenverteidiger aus Irland vermuten.

Ob es einer dieser Akteure tatsächlich in den Stöhr-Kader schafft, bleibt abzuwarten. Benslaiman Benktib wäre aber sicherlich noch eine starke Verpflichtung für das offensive Mittelfeld.

VfB Uerdingen – KFC Uerdingen 0:4

VfB Uerdingen: Finn Thorben Pötters, Gürhan Ger (71. Tolunay Eyuepoglu), Luka Peric (77. Rene Marsch), Lukas Steuten (80. Antonio De Luca), Lars Lindmüller (50. Jan-Lucca Stumm), Dogukan Bayrak (75. Sofiane Khaled), Irfan Yildiz (64. Dimitris Almasidis), Timm Bernd Goos, Jonas Kremer, Ibrahim Bozkurt, Burhan Sahin - Trainer: Stefan G. Rex

KFC Uerdingen: Noah-Florian Koch, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Kingsley Marcinek, Oran Horgan, Alexander Lipinski, Batuhan Özden, Dave Fotso Youmssi, Maximilian Dimitrijevski, Milot Ademi, Mohamed Yassin Benslaiman Benktib - Trainer: Julian Stöhr

Schiedsrichter: Lukas Dyck (Willich ) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 (9.), 0:2 (11.), 0:3 Maximilian Dimitrijevski (30.), 0:4 (42.)