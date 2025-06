KFC Uerdingen: Das sind die ersten vier Zugänge für die Oberliga

Die "Freunde und Förderer" des KFC Uerdingen haben vom Insolvenzverwalter grünes Licht erhalten, ihr Fortführungskonzept bildet die Basis für die Planungen der näheren Zukunft - und damit auch für die Oberliga Niederrhein. Julian Stöhr soll neuer Trainer werden, Benjamin Skalnik ist der sportliche Leiter. Am Mittwoch folgten die ersten vier Zugänge, die teilweise in der Grotenburg bestens bekannt sind. Michael Nagorny ist im FuF-Team als Geschäftsführer Sport eingeplant.

Seine Rückkehr auf den Platz wird außerdem Ole Päffgen (27) feiern. In der abgelaufenen Saison wurde er nach dem Saisonstart kalt gestellt, durfte ab Jahreswechsel auch nicht mehr am Mannschaftstraining teilnehmen, dabei war er zuvor ein Leistungsträger gewesen. „Wie auch Lippi soll er den neuen Spielern durch seine KFC-Vergangenheit helfen, in Krefeld anzukommen. Auch Ole ist ein gestandener Spieler, der die Mannschaft führen und unsere Defensive verstärken und organisieren wird", verrät Stöhr.

Kaya als Unterschiedsspieler

Ein Transfercoup ist die Verpflichtung von Yasin-Cemal Kaya, der unumstrittener Stammspieler beim Oberliga-Meister SSVg Velbert war. "Yasin ist ein absoluter Top-Transfer, den ich aus der vergangenen Saison noch als gegnerischer Trainer kenne. Er gehört für mich auf der Position als Linksaußen beziehungsweise als 10er zu den besten Spielern der Liga und wird unseren Fans viel Freude bereiten", meint Stöhr über den Mittelfeldspieler, der für Velbert in 142 Pflichtspielen 25 Tore schoss und weitere 38 Treffer auflegte. Der 25-Jährige sagt über sich selbst: „Ich traue mich Dinge auf dem Platz, die sich vielleicht nicht jeder traut."

Burghard kommt aus Ahlen

Innenverteidiger Dominik Burghard lief in der Regionalliga West schon für RW Oberhausen auf, verbrachte die Rückrunde bei Rot Weiss Ahlen in der Oberliga Westfalen. Der 21-Jährige hat sich zuletzt verletzt. Stöhr schildert: "Er ist ein kopfball- und zweikampfstarker Innenverteidiger, der nach seiner Verletzung hoffentlich schnell wieder auf sein altes Niveau zurückgekehrt. Trotz seines jungen Alters hat er schon viele Spiele im Seniorenbereich absolviert. Er wird eine wichtige Rolle einnehmen."

Zusammenarbeit mit dem SC Krefeld mehr denn je

Am Mittwoch präsentierte das FuF-Team mit Michael Nagorny ihren Geschäftsführer Sport. "Diese Personalie war schon länger bekannt und zeigt deutlich den Schulterschluss zum SC Krefeld, der für die FuF ein sehr wichtiger Mosaikstein in ihrem Konzept ist", teilen die "Freunde und Förderer" mit. Insbesondere bei der Jugendarbeit wollen KFC Uerdingen und SC Krefeld mehr denn je gemeinsame Sache machen; Nagorny war Direktor des Förder- und Leistungszentrums beim SC Bayer 05 Uerdingen, dem Vorgänger des SCK. Über seine Aufgabt sagt er: „Ich bin hier groß geworden, war hier immer aktiv. Für mich ist es eine Herzensangelegenheit, die Geschichte hier zusammenzuführen. Wir wollen in Ruhe gesund wirtschaften und den Verein auf seriöse Beine stellen.“ Beim KFC Uerdingen soll es bald eine höhere Durchlässigkeit von der Jugend zu den Senioren geben.

Für die Fans des KFC Uerdingen dürfte dieser Mittwoch der beste seit Wochen gewesen sein, schließlich gab es auf einen Schlag viele gute Nachrichten.